المحافظ يتفقد الموقع المخصص لحضانة السيارات المخالفة بطريق أسوان - أبو سمبل

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الموقع الذى تم تخصيصه بطريق أسوان / أبو سمبل ليكون حضانة للسيارات المخالفة التى يتم ضبطها لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك فى ضوء جهود المحافظة لفرض الإنضباط وتطبيق القانون على المخالفات المرورية .

تخصيص الموقع :

تم تخصيص مساحة 9 ألاف م2 لإقامة الحضانة لإستيعاب 2000 سيارة ، بما يحقق الإستفادة المثلى منه فى دعم جهود ضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة المركبات ، فضلاً عن توفير مكان مناسب وآمن لحفظ السيارات المخالفة لحين إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها .

تنسيق بين الجهات المعنية



وأكد المهندس عمرو لاشين على أن تجهيز الموقع يتم بالتنسيق الكامل بين محافظة أسوان ومديرية الأمن والنيابة العامة ، بما يضمن تهيئة الحضانة وفق الضوابط القانونية والإدارية اللازمة لإستقبال السيارات المخالفة وحفظها لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المقررة .

دعم جهود الإنضباط وتطبيق القانون :

وأشار عمرو لاشين إلى أن تخصيص وتجهيز الحضانة يأتى ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الإنضباط بالشوارع والميادين ، والتعامل الحاسم مع كافة المخالفات المرورية بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة .

توجيهات بسرعة الإنتهاء من التجهيزات :

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التجهيزات المطلوبة بالموقع وفق الجدول الزمنى المحدد ، مع المتابعة الدورية لضمان جاهزية الحضانة وتشغيلها بالشكل الذى يحقق الأهداف المرجوة منها فى دعم جهود تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام .

الخلاصة :

تواصل محافظة أسوان تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تعزيز الإنضباط وتطبيق القانون من خلال تجهيز حضانة مخصصة للسيارات المخالفة بطريق أسوان / أبو سمبل ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يدعم جهود تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين .