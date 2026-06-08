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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان ينعى صفاء على بعد وفاتها أثناء امتحانات الدبلومات الفنية

وفاة معلمة
وفاة معلمة
محمد عبد الفتاح

ببالغ الحزن والأسى، نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، السيدة صفاء على كبير إخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتى وافتها المنية إثر تعرضها لحادث سير بمحافظة البحيرة أثناء إنتدابها للمشاركة فى أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية، فى مشهد يجسد التفانى والإخلاص فى أداء الواجب الوظيفى والرسالة التعليمية.

وأكد محافظ أسوان، أن الفقيدة كانت مثالاً مشرفاً للعطاء والإلتزام والإخلاص فى العمل ، وقدمت نموذجاً يحتذى به فى تحمل المسئولية وأداء الواجب ، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتها الكريمة، ولأسرة التربية والتعليم بأسوان، وزملائها ومحبيها، فى هذا المصاب الأليم .

وفاة معلمة

كما توجه المهندس عمرو لاشين بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة لما قدمته من دعم وتعاون إنسانى كريم، وتسخير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الفقيدة إلى مسقط رأسها بمنطقة السيل بمدينة أسوان بما يعكس روح التكامل والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين .

وأشار المحافظ إلى أن أسرة التعليم بمحافظة أسوان فقدت إحدى الكفاءات المخلصة التى أفنت سنوات عمرها فى خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تقف إلى جانب أسرة الفقيدة فى هذا الظرف .

ودعى محافظ أسوان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وزملاءها الصبر والسلوان ، مؤكداً أن ذكراها الطيبة وسيرتها العطرة ستظل باقية فى نفوس كل من عرفها وعمل معها.

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