مصطفى بكري : عمر سليمان لعب دورًا محوريًا في الملفات الوطنية والإقليمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الذكرى الرابعة عشرة لرحيل اللواء عمر سليمان تعيد إلى الأذهان مسيرته الحافلة ودوره البارز في إدارة عدد من أهم الملفات الأمنية والسياسية، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.

وقال بكري إن اللواء عمر سليمان كان أحد أبرز الشخصيات التي تولت إدارة ملفات شائكة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما لعب دورًا مؤثرًا خلال الأحداث التي شهدتها مصر في ثورة 25 يناير.

تاريخ الدولة المصرية

وتابع مقدم بىنامج حقائق وأسرار، اسمه ظل مرتبطًا بالعديد من المحطات المهمة في تاريخ الدولة المصرية.