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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى لحظات مؤثرة .. أهالي أسوان ينتظرون جثمان معلمة رحلت خلال أداء رسالتها التعليمية

المعلمة
المعلمة
محمد عبد الفتاح

في لحظات مؤثرة ينتظرأهالى أسرة المعلمة الراحلة "صفاء علي محمد"، كبير الأخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة بمحافظة أسوان، وصول جثمانها من محافظة البحيرة لدفنها بمسقط رأسها، بعد أن لقيت مصرعها فى حادث سير أليم أثناء توجهها لأداء أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمدينة كفر الدوار.

وكانت المعلمة الراحلة قد سافرت من محافظة أسوان إلى البحيرة للمشاركة فى أعمال الإشراف على لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بكفر الدوار، إلا أن القدر لم يمهلها لإتمام مهمتها.

وتعرضت لحادث دهس من سيارة ميكروباص أجرة سريعة أثناء عبورها الطريق اليوم الإثنين مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها قبل وصولها إلى المستشفى.

وأوضح أهالى المتوفاة، أنهم فى انتظار إنهاء إجراءات تصريح الدفن بمحافظة البحيرة، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى أسوان لتشييعها إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن بين أسرتها وزملائها فى الوسط التعليمى.

المعلمة

فيما نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، السيدة صفاء على كبير إخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتى وافتها المنية إثر تعرضها لحادث سير بمحافظة البحيرة أثناء إنتدابها للمشاركة فى أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية، فى مشهد يجسد التفانى والإخلاص فى أداء الواجب الوظيفى والرسالة التعليمية.

وأكد محافظ أسوان، أن الفقيدة كانت مثالاً مشرفاً للعطاء والإلتزام والإخلاص فى العمل ، وقدمت نموذجاً يحتذى به فى تحمل المسئولية وأداء الواجب ، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتها الكريمة، ولأسرة التربية والتعليم بأسوان، وزملائها ومحبيها، فى هذا المصاب الأليم .

كما توجه المهندس عمرو لاشين بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة لما قدمته من دعم وتعاون إنسانى كريم، وتسخير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الفقيدة إلى مسقط رأسها بمنطقة السيل بمدينة أسوان بما يعكس روح التكامل والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين .

وأشار المحافظ إلى أن أسرة التعليم بمحافظة أسوان فقدت إحدى الكفاءات المخلصة التى أفنت سنوات عمرها فى خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تقف إلى جانب أسرة الفقيدة فى هذا الظرف .

ودعى محافظ أسوان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وزملاءها الصبر والسلوان ، مؤكداً أن ذكراها الطيبة وسيرتها العطرة ستظل باقية فى نفوس كل من عرفها وعمل معها. 

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