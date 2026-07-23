وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا هاجمتنا.. ونستعد لجميع الاحتمالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا هاجمتنا.. ونستعد لجميع الاحتمالات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ومن جانبها أكدت هيئة البث الإسرائيلية، رفع درجة الاستعداد بسلاح الجو الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب ترغب باستهداف مواقع لم تستهدف من قبل إذا انضمت لحرب إيران".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس إصدار أمر بشن هجوم يفوق كل الهجمات السابقة على إيران، مشيرًا إلى أن القيادة الإيرانية "لم تتلق ما يكفي من الألم بعد".

وأضاف ترامب، في تصريحات حصرية لموقع "أكسيوس"، أنه "على وشك اتخاذ قرار" وأن القوات الأمريكية "مستعدة تماما"، مشيرا إلى اعتقاده بأن قادة إيران يرغبون في التفاوض، لكنهم "ليسوا مستعدين بعد لإبرام اتفاق".