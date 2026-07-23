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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معلومات سرية بشأن إيران.. بيان غاضب من مكتب نتنياهو عن عضو بالكنيست الإسرائيلي

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
ناصر السيد

أعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه من تصريحات عضو الكنيست موشيه سعدة، كشف خلالها عن معلومات سرية بشأن المواجهة ضد إيران.

وزعم عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه سعدة في مقابلة على القناة 14 العبرية أن "الجميع يعلم أننا نتجه نحو هجوم على إيران، وربما حتى في نهاية هذا الأسبوع، أي أن هذه مجرد تقييمات".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غاضب بشدة من تصريحات عضو الكنيست: "إنه لا يعلم شيئًا، إنه يتحدث بكلام فارغ".

وأضاف مكتب نتنياهو "لقد قرر من تلقاء نفسه أن يقول ما قاله. إنه ليس مطلعًا على أي مشاورات أمنية، وتحدث بناءً على ما سمعه في وسائل الإعلام. إنه يقول أشياء لا يفقه عنها شيئًا".

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