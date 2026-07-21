قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يتدخل | تطور مثير بشأن مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا
ريال أوفييدو الإسباني يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن
متحدث الكهرباء : لا تخفيف للأحمال رغم الموجة الحارة
المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص في سرقة منقولات مدرسة الواسطى الثانوية بأسيوط
باريديس يتحدى الانتقادات بعد نهائي المونديال .. ويرفض الاعتذار عن اشتباكات إسبانيا
خطوات حجز موعد بالشهر العقاري إلكترونيا والأوراق المطلوبة لتقديم المعاملات
غضب برلماني من تعطيل قرارات الكهرباء .. إيهاب منصور يطالب بمحاسبة رافضي التنفيذ
صناع السينما يحتفلون بذكرى محمد خان في المركز الثقافي الروسي .. الأحد
ترامب : سنضرب أي منشأة إيرانية تصنّع سلاحًا نوويًا
نوع خضار غير متوقع يعالج الأمراض المزمنة والقلب
تقرير استخباراتي مسرّب يكشف صعوبة حسم الحرب على إيران
بعد تهديدات حوثية.. ناقلتا نفط سعوديتان تغيران وجهتهما في البحر الأحمر نحو قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير أمريكي لممداني.. اعتقال نتنياهو في نيويورك قد يعرضه للسجن 10 سنوات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أثار تصريح عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بشأن احتمال اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي، وسط تساؤلات حول حدود صلاحيات المسؤولين المحليين في التعامل مع قضايا دولية.

وفي تحليل قانوني بثته قناة “فوكس بيزنس”، رأى المعلق السياسي مارك ثيسن أن أي محاولة من جانب ممداني لتنفيذ هذا التهديد قد تصطدم بالقانون الفيدرالي الأمريكي، مشيرًا إلى وجود تشريعات تحد من قدرة الحكومات المحلية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين أجانب.

وخلال مقابلة مع الإعلامي لاري كودلو، قال ثيسن إن القوانين الأمريكية تمنع السلطات المحلية من اتخاذ خطوات تستند إلى نظام روما الأساسي، مستشهدًا بما وصفه بقيود قانونية واردة في التشريعات الفيدرالية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وحماية المسؤولين الأجانب.

وأضاف ثيسن أن القوانين الأمريكية تتضمن عقوبات على تهديد أو الاعتداء أو احتجاز مسؤولين أجانب محميين بموجب القانون، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال تنفيذ إجراءات ضد شخصية دولية محمية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن مجرد التهديد أو الترهيب قد يندرج، بحسب تفسيره، ضمن أفعال يعاقب عليها القانون، محذرًا من أن أي محاولة لاستخدام شرطة نيويورك لتنفيذ اعتقال بحق نتنياهو قد تفتح الباب أمام ملاحقات قانونية ضد المسؤولين عنها.

وفي ختام حديثه، دعا ثيسن الرئيس الأمريكي إلى توجيه تحذير رسمي من أي تحرك محتمل من جانب ممداني، مؤكدًا أن القانون الفيدرالي يمثل حاجزًا أمام مثل هذه الإجراءات.

وأعاد النقاش تسليط الضوء على الصراع بين المواقف السياسية المحلية تجاه القضايا الدولية وبين القيود القانونية التي تحكم صلاحيات المسؤولين داخل الولايات المتحدة.

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني اعتقال نتنياهو في نيويورك بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية ورئيس محكمة النقض

مفتي الجمهورية مهنئا رئيس محكمة النقض بمنصبه: محكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي

دار الإفتاء

ما حكم استخدام الموسيقى على الصور والفيديو؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يشكر المفتي: مركز سلام نقلة نوعية.. ودرع علمي لمواجهة التطرف

بالصور

الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة .. كيف تحمي العمود الفقري وتعزز جودة النوم؟

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد