الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين بالشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية بالمنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه على الأمريكيين بالشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية بالمنطقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "يجب على الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر في قرار السفر إلى المنطقة أو عبرها".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية بالخارج.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين بجميع أنحاء العالم".