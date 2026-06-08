محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به .. صور

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به، في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، وتوجيهات القيادة السياسية بتحويل المحافظة إلى مقصد سياحى عالمى متكامل .

متابعة ميدانية

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية وليد حجازى مدير العقود والمتابعة، والمهندس زياد عامر المصمم والمنفذ للمشروع، إلى جانب ناهد سيد المستشار القانونى للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع .

وخلال الجولة أشاد المهندس عمرو لاشين بالجهود التى تبذلها المؤسسة القائمة على تنفيذ المشروع، والتي تنفذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، مؤكداً أن مشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به يمثل إضافة حضارية مهمة.

وأشار إلى أن هذا المشروع ساهم أيضا في توفير فرص عمل لـ 40 عاملاً من أهالي أسوان بإجمالى 3600 يومية على مدار 3 أشهر، لافتا إلى أن من المقرر الإنتهاء منه بنهاية شهر يونيو الجاري.

مسجد الطابية

ووجه المحافظ بأهمية تدريب الفنيين العاملين بمشروع الحدائق على آليات تشغيل وصيانة محطتى رى الأشجار اللتين قامت المؤسسة بإنشائهما، بما يضمن إستدامة المشروع والحفاظ على الرقعة الخضراء التى تمت إضافتها من خلال زراعة نحو 12 ألف شجرة من أشجار الظل ونباتات الزينة المختلفة، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإضاءة التجميلية للأسوار المحيطة بصورة متناسقة تعكس الطابع الجمالى للموقع .

دراسة رفع الكفاءة داخل المسجد

كما وجه المهندس عمرو لاشين بدراسة مقترحات تطوير المسجد من خلال أعمال الدهانات ورفع كفاءة دورات المياه والمكيفات، بما يتكامل مع أعمال التطوير والتجميل الجارية بالموقع، ويحقق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لرواد المسجد والزائرين .

إحياء موقع تاريخي وتراثي

ويستهدف المشروع إعادة إحياء الموقع التاريخى والتراثى برؤية حضارية متكاملة، وتعزيز مكانة مسجد الطابية ضمن المشهد العمرانى لمدينة أسوان، مع تنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للأرضيات وجدران الأرصفة وفق أسس علمية وهندسية تراعى الهوية المعمارية للموقع، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى ورفع الكفاءة الخدمية للمنطقة .

وتواصل محافظة أسوان جهودها لتطوير المواقع التاريخية والتراثية ضمن رؤية أسوان 2040، من خلال تنفيذ مشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به بالتعاون مع المؤسسة، بما يسهم فى تعزيز المظهر الحضارى للمدينة، والحفاظ على الهوية التراثية، ودعم المقومات السياحية والتنموية بالمحافظة.