نائب محافظ أسوان يتابع تطوير منظومة النظافة الجديدة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه السيد أسامة داود رزق، بعقد اجتماع تنسيقي مع المسئولين عن التعاقدات والمالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وذلك بحضور المهندس أحمد حلفاوي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة.

التأكيد على الصيانة الدورية للمعدات

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تنفيذ الصيانة الدورية لكل المعدات المستخدمة في المشروع، بما يساهم في الحفاظ على كفاءتها التشغيلية، وتحقيق الإستدامة المطلوبة لها؛ من خلال رفع كفاءتها بشكل دائم ومستمر، لضمان أداء المهام المطلوبة بكفاءة عالية.

توفير مستلزمات التشغيل

كما تم التأكيد على ضرورة توافر كافة أدوات التشغيل الخاصة بالمعدات، وفي مقدمتها المواد البترولية وقطع الغيار، بما يضمن استمرار عمل المنظومة دون معوقات أو توقف، ويسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواصلة رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة

وشهد الاجتماع كذلك، نقل توجيهات محافظ أسوان بشأن ضرورة الاستمرار على النهج الجديد الذي تم ترسيخه في متابعة أعمال النظافة اليومية؛ من خلال رفع المخلفات أولاً بأول، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بمختلف المناطق والأحياء السكنية، بما يحقق بيئة نظيفة وصحية، ويحسن من المظهر الحضاري للمحافظة.

وتواصل محافظة أسوان تطوير منظومة النظافة الجديدة؛ من خلال المتابعة المستمرة وصيانة المعدات وتوفير مستلزمات التشغيل، بما يضمن استدامة المنظومة، ورفع كفاءة أعمال النظافة اليومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يسهم في الحفاظ على البيئة، وتحقيق معدلات الكفاءة المطلوبة في إدارة المخلفات والخدمات البيئية المختلفة.