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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. رفع الرمال المتراكمة بالطرق لتحقيق السيولة المرورية الكاملة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى المهندس إسلام فوزى بتنفيذ أعمال جرد ورفع الرمال المتراكمة على جانبى الطريق المؤدى إلى مطار أسوان الدولى وحتى مدخل المطار .

تحقيق السيولة المرورية  :
وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه الأعمال يأتى فى إطار الحرص على تحقيق السيولة المرورية الكاملة بهذا الطريق الحيوى ، والذى يشهد حركة مستمرة للأتوبيسات والسيارات والمركبات المترددة على مطار أسوان الدولى، بما يساهم فى توفير أعلى درجات الأمان والراحة لمستخدميه .

رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة  :
وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة أن تشمل الأعمال إزالة كافة كميات الرمال المتراكمة على جانبى الطريق .

جهود متنوعة

وإعادة تهيئته بالشكل الذى يضمن سلامة الحركة المرورية وإنسيابها بصورة طبيعية ، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .

متابعة مستمرة للأعمال :
ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال المطلوبة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة والحفاظ على المظهر الحضارى للطريق باعتباره أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى مطار أسوان الدولى.

الخلاصة  :
تواصل محافظة أسوان جهودها لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية من خلال تنفيذ أعمال رفع الرمال المتراكمة بطريق مطار أسوان الدولى، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية، وتعزيز عوامل السلامة والأمان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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