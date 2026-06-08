محافظ أسوان يوجه إنذارا شديد اللهجة للمخالفين بشوارع كسر الحجر وشرق البندر والطابية

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة مستوى الانضباط بالشوارع والميادين الرئيسية، حيث تفقد عدداً من المناطق الحيوية شملت شوارع كسر الحجر وشرق البندر وصولاً إلى منطقة الطابية ، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للحركة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى.

رصد مخالفات وإشغالات تعيق حركة المواطنين :

وخلال الجولة رصد المحافظ قيام بعض أصحاب المحلات والمقاهى والأنشطة التجارية المختلفة بعدم الإلتزام بخطوط التنظيم المحددة، وتجاوزهم بوضع مقتنياتهم وكراسيهم وطرابيزاتهم على الأرصفة، الأمر الذى يتسبب فى إعاقة حركة المواطنين والمركبات والسيارات المترددة على هذه الشوارع الحيوية.

إنذار شديد اللهجة للمخالفين



ووجه المهندس عمرو لاشين إنذاراً شديد اللهجة لأصحاب المحلات والأنشطة المخالفة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أى تجاوزات أو تعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام، وأنه فى حالة عدم الإلتزام سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان الإمتثال للقوانين ، والحفاظ على حق المواطن فى إستخدام أرصفة المشاة دون عوائق .

إجراءات فورية ضد المخالفات :

وكلف المحافظ الجهات المختصة بتحرير محضر إتلاف أسفلت والتعدى على حرم الطريق العام لأحد المحلات المخالفة التى قامت بتكسير الأسفلت ووضع حديد لمنع مرور المشاة وإنتظار السيارات ، فضلاً عن غلق وتشميع أحد محال المخبوزات نظراً لتجاوزه الضوابط والإشتراطات المنظمة حيث يعيق المشاة والسيارات ، وذلك فى إطار تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

التأكيد على إستمرار الحملات الميدانية :

وشدد المحافظ على إستمرار الحملات الميدانية والمرور المفاجئ على مختلف المناطق والأسواق التجارية للتأكد من الإلتزام الكامل بخطوط التنظيم ومنع أى إشغالات أو تعديات، بما يحقق السيولة المطلوبة لحركة المواطنين والمركبات ويحافظ على الوجه الحضارى لمدينة أسوان.