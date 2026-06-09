أسوان.. رفع 177 حالة إشغال من المحلات التى تديرها جنسيات غير مصرية

تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها المكثفة لتنفيذ الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضارى بمختلف المناطق .

وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفرض الإنضباط بالشوارع والتصدى الحاسم لكافة أشكال المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام.

تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة ، استهدفت المحلات والمنشآت المخالفة التى تتعدى على الأرصفة وحرم الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 177 حالة إشغال متنوعة، مع غلق وتشميع عدد من المحلات التى تديرها جنسيات غير مصرية.

التنسيق الأمني لضمان نجاح الحملة

تم تنفيذ أعمال الحملة فى ظل تواجد أمنى مكثف بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، وأيضاً مدير المتابعة الميدانية محمد نبيل ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالمعدات والسيارات اللازمة لرفع الإشغالات بصورة فورية بما ساهم فى تنفيذ الحملة بكفاءة وتحقيق المستهدف منها .

إستمرار الحملات الميدانية

وأكد محافظ أسوان على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة بمختلف أنحاء المحافظة للتعامل الفورى مع أى إشغالات أو مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضارى ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع العامة ، فى إطار خطة متكاملة لفرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.