رئيس منطقة أسوان يتابع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

تفقد الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية داخل لجان معهدي بنين دراو الثانوي، وفتيات دراو الثانوي التابعين لإدارة دراو التعليمية.
وأكد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.
امتحانات
وشدد الدكتور سيد حسن على تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة على الطلاب والمراقبين باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.
وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة ، ليستكملوا باقى المواد الدراسية خلال الأيام القادمة .