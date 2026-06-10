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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود سعد ينعى عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة: رحل فارس من أهل المحبة

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
يمنى عبد الظاهر

نعى الإعلامي محمود سعد، الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، بكلمات مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه العميق لرحيل أحد رموز الفن الذين قدموا أعمالًا خالدة تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور.


 

وكتب محمود سعد: «ورحل فارس من أهل المحبة.. فنانون عاشوا ليسعدوا الناس وأخذوا معهم وقت الرحيل كل المحبة.. واستحقوها.. مع السلامة يا عبد العزيز.. ومن قلبي يا صديقي الغالي أتمنى أن تجد المحبة هناك مثلما هي لك هنا».


 

وتأتي كلمات النعي في إطار موجة من الحزن داخل الوسط الفني، بعد رحيل الفنان الكبير، الذي ترك إرثًا فنيًا متنوعًا حافلًا بالأعمال الدرامية والسينمائية التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور


كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عبد العزيز مخيون من مواليد قرية مخيون التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تربي وعاش بها، وفضل الإقامة بها حتى مماته.

وتخرج عبد العزيز مخيون، في أبو حمص من معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

ويُعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن في مصر، حيث قدم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.
 

الإعلامي محمود سعد الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون صلاة الجنازة الفنان الكبير عبد العزيز مخيون

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