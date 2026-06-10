فنان جاد من طراز رفيع.. الوطنية للإعلام تنعى عبد العزيز مخيون

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الفنان عبد العزيز مخيون .

جاء في بيان النعي: لقد قدم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون الكثير لماسبيرو ، حيث شارك في فرقة التليفزيون المسرحية ، كما شارك في عدد من البرامج والمسلسلات الإذاعية ، من أبرزها أغرب القضايا ، وعيون عطية ، خروف رؤوف ، عندما يموت الخوف.

وأضاف: لقد كان الراحل الكبير نموذجاً للمثقف المسؤول والفنان الجاد .. وذلك منذ تأسيسه مسرح الفلاحين في مقتبل حياته وصولاً إلي مشاركاته الثرية في السينما والدراما والمسرح.



واختتم: الهيئة الوطنية للإعلام إذ تنعي الفنان الكبير ، فإنها تثمن أدواره وأعماله ، وتدعو الله له بالجنة ، ولعائلته وجمهوره بالصبر والسلوان.