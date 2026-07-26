نشر قوات في غزة.. أول تعليق من ملادينوف على موافقة الكابينت



عبّر ممثل "مجلس السلام" في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف، مساء الأحد، عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها دولة الاحتلال بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

ووفق مانشر ملادينوف عبر منصة إكس ؛ فإن هذه الخطوة تشكل جزءًا أساسيًا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع.

تغريدة ملادينوف

وذكر ميلادينوف في منشور عبر منصة "إكس"، إن نشر القوة الدولية يأتي وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، لافتا إلى أنها تهدف إلى دعم عملية نزع السلاح، وتمكين الانتقال نحو إدارة انتقالية فلسطينية فعّالة تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة غزة (NCAG).

شدد على أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدمًا في تنفيذ "الخطة ذات النقاط العشرين الخاصة بغزة"، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء.

وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اليوم الأحد، على السماح بدخول "مجلس السلام" والقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.



وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "هذا القرار يمنح فعليًا مجلس السلام في غزة وضعًا خاصًا، إضافة إلى موافقة إسرائيلية على إطلاق مشروع تجريبي لإعادة الخدمات الأساسية إلى القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ملاجئ في المناطق الخارجة عن سيطرة حركة حماس".

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في مدينة رفح الفلسطينية، وتشمل الخطة أيضًا بناء مساكن مؤقتة لسكان غزة، مشيرًة إلى أنه "وفقًا للتقارير، سيخضع كل من يرغب في السكن في هذه المناطق لإجراءات تدقيق صارمة، لضمان عدم التعرف عليه أو انتمائه لحماس".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المنطقة تعد الأولى التي تُدار من قِبل "الحكومة التكنوقراطية" الفلسطينية، بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية متعددة الجنسيات التي يجري تشكيلها حاليًا، والتي ستتألف من جنود من عدة دول.

