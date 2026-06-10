قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة رئيسي لجنتين ومراقبين بالقليوبية للتحقيق بعد رصد إهمال داخل لجان الإعدادية
وسط حالة من الحزن.. نقل جثمان عبدالعزيز مخيون إلى البحيرة لدفنه
معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع حجم سوق الطاقة النووية إلى 52.62 مليار دولار
منافس مصر.. إصابة نجم بلجيكا في التدريبات قبل افتتاحية المونديال
محمود سعد ينعى عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة: رحل فارس من أهل المحبة
أكدت تضامنها الكامل معهم.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
الجوهرة التي يريدها إيراولا.. أليكس سكوت بين أحلام ليفربول وتمسك بورنموث
القبض على 4 رجال و5 سيدات يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
مباراة افتتاح كأس العالم تواجه شبح التأجيل.. تفاصيل خطيرة
افتتاح 3 مدارس جديدة بالباجور باستثمارات 100 مليون جنيه.. 110 فصلا دراسيا لخفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم بالمنوفية
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالجيزة
موعد ومكان عزاء الفنان الراحل عبد العزيز مخيون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة عبد العزيز مخيون.. قصة تجسيده شخصية محمد عبد الوهاب 5 مرات وندمه بعد لقائه

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
أحمد إبراهيم

كان الفنان الراحل عبد العزيز مخيون واحدا من أبرز النجوم الذين تجيد تجسيد شخصيات بعينها، حيث نجح على مدار سنوات طويلة في تقديم شخصية موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في أكثر من عمل فني، بفضل التشابه الكبير في الملامح والقدرة الاستثنائية على تقمص الشخصية.

بدأ عبد العزيز مخيون رحلته الفنية في أواخر ستينيات القرن الماضي عقب تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن الانطلاقة الحقيقية جاءت عام 1973 عندما شارك سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بطولة السهرة التلفزيونية الشهيرة "أغنية الموت"، المأخوذة عن نص للأديب توفيق الحكيم، بأشعار وحوار لعبدالرحمن الأبنودي وإخراج سعيد مرزوق، لتفتح له أبوابا واسعة في عالم الفن والدراما.

تجسيد عبد العزيز مخيون الى شخصية محمد عبد الوهاب

وكشف الفنان الراحل في أحد لقاءاته التلفزيونية عن كواليس ارتباطه بشخصية محمد عبدالوهاب، موضحا أن أول لقاء جمعهما كان عام 1963 داخل مسرح الليسيه أثناء عرض مسرحية "الزلزال" للدكتور مصطفى محمود، قبل أن يتجدد اللقاء بعد سنوات طويلة خلال تصوير مسلسل "أمير الشعراء" الذي تناول سيرة أحمد شوقي.

وأوضح مخيون أنه عندما وقع عليه الاختيار لتجسيد شخصية عبدالوهاب، حرص على دراسة أدق تفاصيلها، حتى إنه اتصل بالموسيقار الاجيال هاتفيا ليستفسر منه عن بعض الجوانب الخاصة بالأداء، لكنه فوجئ في البداية بدهشة عبدالوهاب وغضبه، إذ لم يكن على علم بتقديم عمل يتناول شخصيته، ورفض الإجابة عن تساؤلاته. 

وعاد موسيقار الأجيال واتصل به بنفسه، طالبا مقابلته، ليجلسا معا في جلسة طويلة راجعا خلالها المشاهد وتفاصيل الأداء وطريقة الحركة والكلام.

وروى مخيون خلال لقاء آخر مع الإعلامية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” أن اللقاء الذي جمعه بمحمد عبدالوهاب داخل منزله بالزمالك كان استثنائيا، إذ أبدى الموسيقار إعجابه بالتشابه الكبير في الملامح بينهما، وتحمس لتقديم شخصيته على الشاشة، بل وقام بتعديل بعض التفاصيل الواردة في السيناريو، ونصحه بأن يظهر دائما بأقصى درجات الأناقة، قائلا له: "لازم تبقى وجاهة".

هذا التوحد الفني جعله الاختيار الأول لتجسيد عبدالوهاب في أعمال السيرة الذاتية، فقدم الشخصية في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، ثم أعادها في مسلسل "السندريلا" عام 2006، قبل أن يجسدها للمرة الثالثة في "أبو ضحكة جنان" عام 2009. 

ورغم نجاح هذه التجربة، ظل هناك موقف يثير حسرة عبدالعزيز مخيون حتى آخر أيامه، إذ اعترف بأنه ندم بشدة على عدم التقاط صورة تذكارية تجمعه بمحمد عبدالوهاب خلال زيارته لمنزله. وقال إنه حتى بعد نجاح المسلسل، عرض عليه أحد الصحفيين أن يصحبه لزيارة جديدة من أجل توثيق اللقاء بالصور، لكنه اعتذر وقتها، قبل أن يكتشف لاحقا أنه أضاع فرصة لا تعوض للاحتفاظ بذكرى خاصة مع واحد من أهم رموز الفن والموسيقى في العالم العربي.

عبد العزيز مخيون الفنان عبد العزيز مخيون اعمال عبد العزيز مخيون أفلام عبد العزيز مخيون وفاة عبد العزيز مخيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

بالصور

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

لا تتجاهله .. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد