المجلس التنفيذي لـ فاو: تحسن طفيف في معدلات الجوع عالميًا وأفريقيا تواجه تحديات مستمرة

قال المستشار مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة فاو، إنه شارك في إطلاق التقرير الأممي الخاص بالأمن الغذائي، الذي أُعلن الأسبوع الماضي، موضحًا أن التقرير تُعده خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة، هي منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشاركة خمس منظمات أممية في إعداد التقرير تمنحه أهمية خاصة باعتباره يعكس رؤية أممية متكاملة بشأن أوضاع الأمن الغذائي في العالم.

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الفاو أن التقرير رصد تحسنًا طفيفًا في معدلات الجوع عالميًا، إذ انخفضت نسبة من يعانون من الجوع من نحو 8.1% خلال العام الماضي إلى 7.8% حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا التحسن لم ينعكس على القارة الأفريقية.

وأكد أن أفريقيا أصبحت تتصدر العالم من حيث معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، بعدما ارتفع عدد المتضررين داخل القارة، في ظل استمرار التحديات التي تواجه دولها.