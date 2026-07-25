حزب المصريين: وعي الشباب بحقيقة الإخوان ضرورة وتجربة حكم الجماعة كشفت عن ممارساتها

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن بناء وعي الشباب بحقيقة جماعة الإخوان يمثل مسئولية مشتركة بين الأحزاب ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية استمرار جهود التوعية المجتمعية، خاصة بين الأجيال التي لم تعاصر فترة حكم الجماعة.

تجربة مصر مع جماعة الإخوان

وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية الحياة، أن تجربة مصر مع جماعة الإخوان خلال فترة توليها الحكم كشفت للمواطنين حقيقة ممارساتها، مشيرًا إلى أن الشعارات التي رفعتها الجماعة آنذاك لم تجد انعكاسًا حقيقيًا على أرض الواقع.

الدروس المستفادة للأجيال الجديدة

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن المصريين تمكنوا من تقييم تلك المرحلة بأنفسهم في ضوء ما شهدته البلاد من تحديات سياسية واقتصادية، مؤكدًا أن نقل الخبرات والدروس المستفادة للأجيال الجديدة يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الوعي الوطني والحفاظ على استقرار الدولة.