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استعدادات مكثفة.. أبو حمص تتأهب لاستقبال المعزين في الفنان عبد العزيز مخيون بمسقط رأسه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة.. أبو حمص تتأهب لاستقبال المعزين في الفنان عبد العزيز مخيون بمسقط رأسه

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 تشهد قرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة حالة من الحزن الشديد،  لاستقبال المعزين في الفنان القدير عبد العزيز مخيون الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.


وشهد محيط المسجد الكبير بالقرية ومنزل العائلة تجهيزات واسعة لاستقبال الأهالي ومحبي الفنان الراحل والوفود القادمة من مختلف المحافظات لتقديم واجب العزاء، وسط حالة من التأثر بين أبناء القرية الذين اعتبروا الراحل أحد أبرز رموز المحافظة وأبنائها. 

وأعلنت أسرة الفنان الراحل، أن صلاة الجنازة أُقيمت عقب صلاة العصر بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية بمركز أبو حمص، على أن يُستقبل العزاء في مسقط رأسه بالقرية وسط حضور أفراد الأسرة والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة. 

وأكد عدد من أهالي القرية أن الراحل ظل مرتبطًا بمسقط رأسه على مدار مشواره الفني الطويل، وكان حريصًا على التواجد بين أبناء بلدته في مختلف المناسبات، ما جعله يحظى بمحبة واسعة بين أهالي البحيرة. ومن المتوقع توافد المئات من المواطنين لتقديم واجب العزاء وتوديع أحد أبرز نجوم الفن المصري الذي ترك بصمة فنية كبيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود.  

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