الأب بطرس دانيال ناعيًا عبد العزيز مخيون: سقطت ورقة شجر من الوسط الفنى

نعى الأب بطرس دانيال الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الذى غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء، إثر تدهور حالته الصحية قبل أيام، بعد إصابته بالتهاب رئوى حاد أدخله العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية، معبرًا عن حزنه العميق لرحيله بعد رحلة طويلة مع الفن امتدت لعقود، قدم خلالها أعمالًا تركت بصمة واضحة فى السينما والدراما والمسرح المصرى.

وكتب الأب بطرس عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «سقطت ورقة شجر من الوسط الفنى، الفنان القدير والمحترم عبد العزيز مخيون بعد صراع مع المرض، لذا نطلب له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه».

يذكر أن أسرة الفنان عبدالعزيز مخيون كانت قد أعلنت وفاته، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 83 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية وحجزه داخل العناية المركزة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الأسرة، أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيجريان عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكى أفندى القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.