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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أثرى الفن العربي بأعمال خالدة.. نقابة الممثلين تنعى عبد العزيز مخيون

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
أحمد إبراهيم

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا تنعي فيه الفنان الراحل عبد العزيز مخيون الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض. 

وجاء فى بيان النقابة : تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان القدير عبد العزيز مخيون، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرة الفنان الكبير ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واضافت النقابة فى بيانها :  رحل جسدٌ أثرى الفن العربي بأعمال خالدة، وسيبقى اسمه حاضرًا في وجدان جمهوره وتاريخ الفن المصري والعربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة عبد العزيز مخيون

رحل الفنان عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية استدعت نقله إلى المستشفى، لتنتهي رحلة فنان استثنائي ترك بصمة لا تنسى في السينما والدراما والمسرح على مدار أكثر من خمسين عاما من العطاء.

نشأة عبد العزيز مخيون

ولد عبد العزيز مخيون في 25 فبراير عام 1946 بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وبدأ شغفه بالفن مبكرا، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس الموسيقى والتمثيل، وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية، قبل أن يؤسس "مسرح الفلاحين". كما حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا، وهو ما ساهم في صقل موهبته وتكوين رؤيته الفنية الخاصة.

ولم تقتصر مسيرته على التمثيل فقط، بل كان مخرجا مسرحيا ومثقفا وناشطا سياسيا، وعرف بمشاركته في حركة "كفاية"، ليجمع بين الإبداع الفني والاهتمام بالشأن العام.

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