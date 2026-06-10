عبدالعزيز مخيون قبل رحيله: عشت لحظة خروج الروح وشفت نفسي ميت

استعاد الإعلامي أحمد الخطيب، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، تصريحات مؤثرة للفنان القدير الراحل عبدالعزيز مخيون، خلال ظهوره في برنامج “كلم ربنا” على راديو 9090، التي تحدث فيها عن تجربة قاسية عاشها أثناء إصابته بفيروس كورونا، واقترب خلالها من الموت بشكل كبير.

وقال عبد العزيز مخيون في حديثه، إنه مرّ بمرحلة صحية حرجة داخل المستشفى، مؤكدًا أنه شعر خلالها بأنه “بين الحياة والموت”، ووصف تلك اللحظات بأنها كانت مواجهة مباشرة مع الموت.

وأضاف الفنان الراحل أنه “رأى الموت بعينيه” منذ لحظة دخوله المستشفى، مشيرًا إلى أنه خلال وجوده في العناية المركزة تخيل مشاهد لجنازته وهما بيصلوا عليا داخل المسجد أثناء فقدانه الوعي، قبل أن يعود للحياة مجددًا بعد فترة من الغيبوبة.

وأكد أنه عاش أيامًا صعبة داخل العزل الطبي، حيث كان وحيدًا في غرفة العناية المركزة وسط تدهور حالته الصحية، ما جعله يشعر بقرب النهاية في كل لحظة.

وتابع أنه كان يسمع حديث الفريق الطبي حول حالته بمصطلحات طبية لم يكن يدركها، وهو ما زاد من إحساسه بالقلق والخوف، خاصة في ظل العزل والوحدة الشديدة.

وأوضح مخيون أنه لجأ إلى الدعاء والمناجاة خلال تلك الفترة، حيث كان يتحدث إلى الله يوميًا في ساعات الليل، طالبًا الشفاء من أجل أسرته وأبنائه، مؤكدًا أن تلك التجربة تركت أثرًا عميقًا في نفسه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه بعد التعافي أصبح أكثر إدراكًا لقرب الموت من الإنسان، وأنه بات ينظر للحياة بشكل مختلف، أكثر وعيًا بمعنى الفناء والرحيل.

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير عبد العزيز مخيون من مواليد قرية مخيون التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تربي وعاش بها، وفضل الإقامة بها حتى مماته.

وتخرج عبد العزيز مخيون، من معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

ويُعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن في مصر، حيث قدم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.