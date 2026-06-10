وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

غيب الموت الفنان القدير عبد العزيز مخيون عن عمر يناهز 80 عاماً، عقب أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الأخيرة استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج، ليرحل تاركاً وراءه تاريخاً فنياً حافلاً امتد لأكثر من نصف قرن، قدم خلاله أعمالاً خالدة في السينما والدراما والمسرح، جعلته واحداً من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

أثار خبر وفاة الفنان الكبير عبد العزيز مخيون حالة من الحزن والصدمة بين جمهوره ومحبيه، خاصة بعد إعلان أن سبب الوفاة كان الإصابة بالالتهاب الرئوي، وهو مرض قد يبدو في بدايته بسيطاً ويشبه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، إلا أنه في بعض الحالات قد يتطور إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، خصوصاً لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة.

أسباب وفاة الفنان الكبير عبد العزيز مخيون

ويعد الالتهاب الرئوي من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز التنفسي، ويحدث نتيجة التهاب الأكياس الهوائية الصغيرة الموجودة داخل الرئتين، والتي تعرف بالحويصلات الهوائية. وعندما تلتهب هذه الأكياس، قد تمتلئ بالسوائل أو الإفرازات، مما يجعل عملية انتقال الأكسجين إلى الدم أكثر صعوبة ويؤدي إلى ظهور أعراض تتراوح بين البسيطة والشديدة.

ما أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي؟

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

قال الدكتور يسري عقل استشارى الصدر، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي بسبب أنواع مختلفة من الميكروبات، أشهرها البكتيريا والفيروسات، كما يمكن أن يحدث بسبب بعض الفطريات لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. وفي بعض الأحيان قد يتطور الالتهاب الرئوي بعد الإصابة بالإنفلونزا أو بعض الفيروسات التنفسية، عندما تضعف قدرة الرئتين على مقاومة العدوى.

وتختلف شدة المرض من شخص إلى آخر، فقد يمر البعض بأعراض خفيفة يمكن علاجها في المنزل تحت إشراف الطبيب، بينما يحتاج آخرون إلى دخول المستشفى بسبب انخفاض نسبة الأكسجين أو حدوث مضاعفات خطيرة.

أعراض تشبه نزلات البرد

تكمن خطورة الالتهاب الرئوي في أن أعراضه الأولى قد تبدو مشابهة لأعراض نزلات البرد العادية، لذلك يتجاهل بعض المرضى طلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

ومن أبرز الأعراض:

* السعال المستمر، وقد يصاحبه خروج بلغم.

* ارتفاع درجة حرارة الجسم والرعشة.

* الشعور بالتعب الشديد والإرهاق.

* آلام في الصدر تزداد أثناء السعال أو التنفس.

* ضيق التنفس أو سرعة التنفس.

* فقدان الشهية والضعف العام.

وعند كبار السن قد تكون الأعراض مختلفة، فقد يعانون من التشوش الذهني، أو فقدان التوازن، أو تراجع مفاجئ في النشاط دون ظهور حرارة شديدة.

متى يصبح الالتهاب الرئوي خطراً؟

قد يتحول الالتهاب الرئوي إلى مشكلة صحية خطيرة إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه بشكل مناسب، إذ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، أو انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، أو الإصابة بفشل تنفسي يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

ويكون كبار السن، ومرضى السكري، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، والأشخاص الذين يتناولون أدوية تضعف المناعة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة.

علامات لا يجب تجاهلها

يشدد الأطباء على ضرورة طلب المساعدة الطبية سريعاً عند ظهور بعض العلامات التحذيرية، ومنها صعوبة شديدة في التنفس، أو ألم حاد في الصدر، أو استمرار ارتفاع الحرارة، أو زرقة الشفاه والأظافر، أو الشعور بالارتباك والتشوش، خاصة عند كبار السن.

كما يجب عدم الاعتماد على المضادات الحيوية أو الأدوية دون استشارة الطبيب، لأن نوع العلاج يختلف حسب سبب الالتهاب، سواء كان فيروسياً أو بكتيرياً.

كيف يمكن الوقاية من الالتهاب الرئوي؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن التدخين لأنه يضعف قدرة الرئتين على الدفاع عن نفسها، والحفاظ على التغذية السليمة والنوم الجيد، بالإضافة إلى الحصول على اللقاحات التي يوصي بها الطبيب مثل لقاح الإنفلونزا ولقاحات الوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.