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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكلمات مؤثرة .. حاتم صلاح يحيي ذكرى ميلاد والده

حاتم صلاح
حاتم صلاح
يارا أمين

أحيا الفنان حاتم صلاح ذكرى ميلاد والده الراحل، من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبّر فيه عن اشتياقه الكبير له.

ونشر حاتم صلاح صورة لوالده الراحل، ووجه له رسالة مؤثرة، كتب فيها: “عيد ميلادك النهاردة يا أبويا في الجنة بإذن الله، وحشتني يا صاحبي ونتقابل على خير بإذن الله”.

كما طلب من متابعيه الدعاء لوالده، قائلًا: “ادعوا لأبويا بالرحمة والمغفرة وينور قبره”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، حيث حرصوا على الدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، ومواساة الفنان في ذكرى ميلاده، متمنين له الصبر والسلوان

ويُعرف الفنان حاتم صلاح بعلاقته القوية بجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص دائمًا على مشاركة لحظاته الشخصية والإنسانية إلى جانب أخباره الفنية، وهو ما يجعله قريبًا من متابعيه بشكل دائم.

ويواصل حاتم صلاح خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، بعدما حقق حضورًا لافتًا في عدد من الأعمال الدرامية والكوميدية التي نالت تفاعلًا واسعًا من الجمهور خلال السنوات الأخيرة، واستطاع من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أسلوبه المميز وخفة ظله.

الفنان حاتم صلاح حاتم صلاح إنستجرام

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