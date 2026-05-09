حاتم صلاح : كل حاجة حلوة تبقى ناقصة من غير الأب والأم

أثار الفنان حاتم صلاح حالة من التعاطف بعد رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، استعاد خلالها ذكرياته مع والده الراحل.

وقال حاتم صلاح في منشوره: “أبويا وحبيبي وصاحبي وحشتني ووحشتني ضحكتك الحلوة”.

وأضاف: “بوسوا إيدين أبهاتكوا وأمهاتكوا دايمًا وارضوهم دايمًا، لأن كل حاجة حلوة بتبقى ناقصة من غيرهم”.

واختتم الفنان منشوره بالدعاء لوالده: “ادعوا لأبويا بالرحمة والمغفرة وينور قبره دايمًا..جمعة مباركة ”.

وفاة والد حاتم صلاح

وكان الفنان المصري حاتم صلاح أعلن عن وفاة والده، صلاح علي رفاعي، وذلك عبر منشور مؤثر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث عبّر عن بالغ حزنه لفقدان والده.



وجاء نص منشور حاتم صلاح مليئًا بالمشاعر الصادقة، حيث كتب: “عزاء المغفور له بإذن الله أبويا وحبيبي الحاج صلاح علي رفاعي يوم السبت في مسجد الرحمن الرحيم بعد صلاة المغرب.. ادعوله بالرحمة”، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.