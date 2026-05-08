أوكا: أرفض تقليد الأجانب.. وأسعى للتطوير في عالم الموسيقى

كشف الفنان أوكا تفاصيل تجربته الموسيقية الجديدة، مؤكدًا أن الهدف من التراك الأخير هو محاربة حالة التكرار والملل المسيطرة على سوق الموسيقى حاليًا.

وقال أوكا في بيانٍ له: أغلب الأعمال المتداولة أصبحت تدور في نفس الإطار، سواء من حيث الأفكار أو شكل الموسيقى، وعددًا قليلًا فقط من الفنانين يملكون الجرأة لتقديم تجارب مختلفة أو خوض مغامرات موسيقية جديدة.

وأضاف أوكا: البعض أصبح يسعى لتقليد الموسيقى الأجنبية فقط من أجل الظهور بشكل “عالمي”، دون الالتفات إلى تطوير الهوية الموسيقية الخاصة به أو البيئة التي خرج منها، بدون دراسة كافية للموسيقى، ولكن التطوير الحقيقي يبدأ من تقديم بصمة مختلفة نابعة من الثقافة المحلية.

وأشار أوكا إلى أنه يعمل حاليًا على تقديم لون جديد داخل موسيقى المهرجانات يحمل اسم “المقلوب”، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية مختلفة وغير تقليدية عن السائد في السوق.