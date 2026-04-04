حضور نجوم الفن.. صلاح عبد الله ومحمد رياض في عزاء والد حاتم صلاح

شهد الوسط الفني اليوم لحظة مؤثرة خلال مراسم عزاء والد الفنان حاتم صلاح، حيث حرص عدد من كبار الفنانين على تقديم واجب العزاء، وكان من أبرز الحاضرين الفنان صلاح عبد الله والفنان محمد رياض، الفنان ماجد المصري ، الفنان بيومي فؤاد ، الفنان محمد ثروت ، الفنان اياد نصار ، الفنانة دنيا سامي ، الفنان مروان المسلماني ، أحمد محارب ، الفنان محسن منصور

الذين أبدوا مساندتهم مع حاتم وعائلته في هذا الظرف .

وأقيم العزاء في أجواء هادئة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، حيث شهدت الساعات الأولى حضور عدد كبير من زملاء الوسط الفني والمقربين، الذين حرصوا على تقديم واجب التعزية والدعم النفسي للفنان حاتم صلاح، معربين عن بالغ حزنهم لفقد والده.

وخلال المراسم، تبادل الفنانون الحاضرون كلمات المواساة، مؤكدين الروابط الإنسانية العميقة التي تجمعهم بعيدًا عن أجواء العمل الفني