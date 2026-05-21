اللي بيتصور في الحج أجره ناقص.. أزهريان يوجهان رسالة عاجلة للحجاج

أكد الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه ينصح الحجاج بالاستمتاع بكل لحظة يقضونها في بيت الله الحرام، موضحًا أنه ضد الانشغال بالتصوير داخل الحرم على حساب أداء الشعائر.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن النظر إلى الكعبة عبادة، وأن البعض ينشغل بأمور تُبعده عن روح العبادة، مؤكدًا أن على المسلمين الحذر من الانشغال بغير الشعائر الإسلامية.

الحج

ولفت إلى أن كل شخص يجب أن ينشغل بالأمور الدينية والتقرب إلى الله، وألا ينصرف تفكيره إلى أمور أخرى بعيدة عن العبادة.

أجره ينقص

وتدخل الشيخ عبد العزيز النجار، مؤكدًا أن من ينشغل بتصوير الكعبة أو التفكير في التصوير وكتابة أسماء بعض الأشخاص، دون أن يركز كامل تفكيره في العبادة والشعيرة، فإن أجره ينقص في هذه الحالة.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن مثل هذه الأمور قد تُشغل الإنسان عن روحانية الحج، مطالبًا الحجاج بترك الانشغال بالدنيا والتركيز على العبادة والتقرب إلى الله.