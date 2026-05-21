أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان

ملك ريان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 9 أفراد قالت إنهم يساهمون في دعم حزب الله اللبناني وتقويض سيادة الدولة اللبنانية، في إطار ما وصفته واشنطن بجهود مواجهة النفوذ الذي يهدد استقرار لبنان ومؤسساته الرسمية.


 

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات متهمون بتقديم دعم سياسي ومالي ولوجستي للحزب، بما يساعده على تعزيز نفوذه داخل لبنان والتأثير على مؤسسات الدولة. وتشمل العقوبات تجميد أي أصول أو ممتلكات محتملة لهؤلاء الأفراد داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض قيود على التعاملات المالية والسفر.


 

وأوضحت واشنطن أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أمريكية مستمرة للضغط على الجهات والأشخاص المرتبطين بحزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. كما شددت الإدارة الأمريكية على دعمها لاستقلال لبنان وسيادته، داعية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة بعيداً عن أي نفوذ مسلح.


 

وتأتي العقوبات في وقت يمر فيه لبنان بأزمة سياسية واقتصادية حادة، وسط دعوات دولية متكررة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية واستعادة الاستقرار الداخلي.


 

في المقابل، يرفض حزب الله الاتهامات الأمريكية، ويعتبر أن العقوبات تمثل أداة ضغط سياسية تستهدف الحزب وحلفاءه في المنطقة.


 

