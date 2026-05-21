الجمارك: 31.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل مبلغ 31.8 مليون جنيه نظير بيع كميات من السيارات و البضائع المتنوعة بإجمالي 28 لوطًا.

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي، إنها باعت تلك البضائع والسيارات بنظام المزاد العلني لصالح عدد من المنافذ الجمركية " القاهرة، العين السخنة، دمياط، السويس، سيناء".

وكشف التقرير عن تنظيم المزاد في نادي الجيزة الرياضي، حيث تم التنسيق مع إدارات البيوع والمهمل بجمارك القاهرة و دمياط والعين السخنة.

أضاف التقرير أنه تم بيع 7 لوطات من السيارات والبضائع بجمارك السويس والعين السخنة بقيمة 17.759 مليون جنيه

بالإضافة لبيع 19 لوطًأ من السيارات بجمارك القاهرة بقيمة 12.81 مليون جنيه، من أصل 58 لوطًا كانت مخزنة بالمنفذ الجمركي.

وتم البيع لـ2 لوط من السيارات والبضائع بمنفذي دمياط والعوجة بسيناء بقيمة 1.212 مليون جنيه.

جاء تلك الاجراءات وفقاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.