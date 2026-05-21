تفشي فيروس إيبولا بالكونغو يهدد بعثة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا لليد

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بعد تفشي سلالة نادرة من فيروس الإيبولا القاتل داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط مخاوف من انتقال العدوى خارج حدود البلاد، ما أثار حالة من القلق بشأن مشاركة النادي الأهلي في بطولتي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد والسوبر الإفريقي المقرر إقامتهما هناك.

ووفقًا للبيانات الصحية الرسمية في الكونغو، تم تسجيل 105 حالات وفاة مشتبه بها و393 إصابة محتملة بالفيروس داخل 9 مناطق صحية، بينما أكدت وكالة «رويترز» أن السلالة المنتشرة حاليًا تُعرف باسم «بونديبوجيو»، وهي من السلالات النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد.

الإعلامي محمد علي خير عبّر عن مخاوفه عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، مؤكدًا أن إقامة البطولتين في دولة تشهد تفشي فيروس خطير مثل الإيبولا يمثل تهديدًا حقيقيًا على صحة اللاعبين وأعضاء البعثة.

وطالب خير بضرورة مخاطبة الاتحاد الإفريقي لنقل البطولتين إلى دولة أخرى، مشيرًا إلى جاهزية مصر لاستضافة المنافسات، مؤكدًا أن سفر بعثة الأهلي في ظل هذه الظروف يمثل مخاطرة كبيرة على أفراد البعثة والمحيطين بهم بعد العودة من الكونغو.