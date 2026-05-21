بسبب تفشي إيبولا.. الاتحاد الإفريقي لليد يقرر تأجيل السوبر وكأس الكئوس في الكونغو

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو تأجيل بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات التي كان مقررا لها مطلع يونيو المقبل في مدينة كينشاسا بالكونغو الديمقراطية.

جاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بسبب الوضع الوبائي من تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية والذي أسفر عنه العديد من الوفيات والإصابات هناك.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي غدا الجمعة عن القرار بشكل رسمي وتفاصيل إقامة البطولتين وموعدهما ومكان إقامتهما.

يذكر أن النادي الأهلي المشارك من مصر بفريقي الرجال والسيدات قد قرر منذ ساعات عدم السفر إلى دولة الكونغو للمشاركة في البطولات بسبب تفشي إيبولا.