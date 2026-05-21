أبو صدام: مصر خامس أكبر منتج للطماطم في العالم.. والأسعار ستعود لطبيعتها خلال 25 يومًا

أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن مصر تُعد خامس أكبر دولة في العالم في إنتاج الطماطم، بإجمالي إنتاج يصل إلى نحو 6.5 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى عدم وجود أزمة في محصول الطماطم داخل السوق المحلي.

وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن ارتفاع الأسعار الحالي يعود إلى عوامل تتعلق بتوقيتات السوق، وليس بنقص الإنتاج، لافتًا إلى أن سعر الطماطم يخرج من الحقل بنحو 15 جنيهًا للكيلو، لكنه يرتفع عند وصوله إلى المستهلك ليصل في بعض المناطق إلى نحو 40 جنيهًا، نتيجة زيادة تكاليف النقل وسلاسل التوزيع.

زيادة الأسعار

وتابع أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الإنتاجية في بعض الفترات ساهم أيضًا في زيادة الأسعار مؤقتًا، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال 25 يومًا، لتتراوح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو للمستهلك.