الأوقاف : نتحرك ميدانيا لحصر الأصول الوقفية لتعظيم عوائدها للمجتمع

أكد أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه تم العمل على حصر الحجج والوثائق والعقود التي تثبت تواجد أوقاف في مختلف أنحاء الجمهورية.



وقال أسامة رسلان في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" نتحرك ميدانيا لحصر الأصول الوقفية من اجل تعظيم العوائد منها لصالح المجتمع ".

وتابع رسلان :" نعمل على إزالة أي تعديات على الأصول الوقفية وفك أي تشابكات ".

وأكمل :" نقوم بمطابقة الوثائق والمستندات الوقفية مع العين الوقفية على الأرض "، مضيفا:" نقوم برقمنة الأرشيف الخاص بالأصول الوقفية ".

ولفت أسامة رسلان :" نسعى لحفظ الحقوق وصونها"، مضيفا:" نقوم بدراسة مختلف حالات الأصول الوقفية وكل حالة لها حل مختلف عن الآخر ".