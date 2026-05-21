الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير الأوقاف يستقبل راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقاهرة للتهنئة بعيد الأضحى

محمد شحتة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الأب فيليبس عيسى - راعي الكنيسة السريانية بالقاهرة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن - مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والأستاذ مينا موسى - مسئول المكتب الإعلامي السرياني.

ورحّب الوزير بالأب فيليبس، معربًا عن سعادته بهذه الروح الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية والتاريخية بين الشعبين المصري والسوري، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وسوريا تمتاز بخصوصية كبيرة على المستويين الشعبي والثقافي، إلى جانب الروابط الممتدة بين المؤسسات الدينية في البلدين.

العلاقات التاريخية بين الكنيسة القبطية والسريانية

وتناول اللقاء الحديث عن العلاقات التاريخية بين الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية، وما يجمع الشعبين من وشائج حضارية وثقافية ممتدة، فضلاً عن المكانة التي تحظى بها مصر لدى أبناء الكنيسة السريانية.

وتناول اللقاء الحديث عن اللغة السريانية بوصفها إحدى لهجات اللغة الآرامية، وما تمثله من قيمة تاريخية وروحية لدى الكنيسة السريانية، إلى جانب استعراض تاريخ الوجود السرياني في المنطقة، والعلاقات الروحية والثقافية التي تربط الكنيسة السريانية بمصر. 

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الحفاظ على الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعوب، ودور المؤسسات الدينية في ترسيخ قيم التعايش والتقدير المتبادل وبناء الجسور الإنسانية.

وأكد الوزير أهمية العلاقات والتواصل بين القيادات والمؤسسات الدينية، مشيرًا إلى أن بناء جسور المحبة والتفاهم يمثل أحد عوامل دعم الاستقرار وتعزيز التعايش الإنساني، داعيًا الله أن ينعم على مصر وسوريا والعالم أجمع بدوام الأمن والاستقرار والخير.

زيت النعناع وضغط الدم
دينا فؤاد
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
