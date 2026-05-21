الإشراف العام
ديني

الأوقاف تطلق خطة متكاملة للبرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات الإقليمية

أطلقت وزارة الأوقاف خطة جديدة لتنفيذ “البرنامج الصيفي للطفل” بجميع المديريات الإقليمية خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك في إطار حرصها على الاستثمار الأمثل في بناء النشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية المتكاملة والنشأة الكريمة، وتعزيز الدور التربوي والدعوي للمساجد والمديريات الإقليمية.

ويهدف البرنامج إلى الربط بين التربية الدينية والعلمية والأخلاقية، بما يسهم في بناء شخصية الطفل بناءً متوازنًا يجمع بين العلم والقيم والسلوك، من خلال أربعة محاور رئيسة تشمل الجانب العلمي، واللغوي، والأخلاقي، والترفيهي.

ففي الجانب العلمي، يتضمن البرنامج تدريس التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من خلال كتاب “تفسير كلمات القرآن الكريم” للشيخ حسنين مخلوف رحمه الله، إلى جانب حفظ “متن الأربعين النووية” مع شرح مبسط يناسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال.

تنمية مهارات القراءة والكتابة

أما الجانب اللغوي، فيركز على تنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء، من خلال التدريب على قواعد الكتابة عبر كتاب “قواعد الإملاء” للأستاذ عبد السلام هارون، مع تنفيذ تدريبات تطبيقية يومية لترسيخ المهارات اللغوية والتمييز بين الأخطاء الإملائية الشائعة.

وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي، يقدم البرنامج محتوى تربويًا في ضوء مبادرة صحح مفاهيمك، لترسيخ أهم القيم والسلوكيات المجتمعية لدى الأطفال.

كما يتضمن الجانب الترفيهي تنظيم رحلة شهرية على مستوى المديريات الإقليمية بالتنسيق مع الإدارات الفرعية، تشمل زيارة المزارات الدينية والمعالم الوطنية والسياحية، بمشاركة عدد من الأئمة والواعظات والقيادات الإدارية.

اكتشاف المواهب المصرية

وأكدت الوزارة أن الهدف من المحاور الأربعة للبرنامج هو اكتشاف المواهب المصرية الفائقة في مختلف المجالات، حيث تقوم كل مديرية بترشيح من 5 إلى 10 أطفال متميزين في مجالات حفظ القرآن الكريم، و“الأربعين النووية”، والتفسير، واللغة العربية، والإنشاد، والخطابة، والقراءة والكتابة، والشعر، والخط العربي، والثقافة العامة.

ومن المقرر أن تُوافى الإدارة العامة للإرشاد الديني يوم 1 من أغسطس 2026م ببيانات الأطفال المتميزين، متضمنة الإدارة والفرع والسن والنوع واسم الإمام المشرف، وذلك تمهيدًا لتكريم المواهب الواعدة ودعمها.

زيت النعناع وضغط الدم
دينا فؤاد
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
