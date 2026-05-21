نهاية الحقيبة الثقيلة.. الكويت تلجأ إلى حيلة جديدة للتخفيف عن الطلبة

لجأت وزارة التربية الكويتية، إلى حيلة جديدة لتخفيف الحقيقة المدرسية التي يحملها الطلبة عن طريق دمج الأنشطة والتطبيقات والممارسات التعليمية داخل الكتاب المدرسي نفسه بدلا من الاعتماد على دفاتر وكراسات إضافية.

وأكدت التربية الكويتية أن هذا التطور من أبرز الجوانب التي حظيت باهتمام كبير ضمن المناهج الجديدة، في محاولة لتقليل الأعباء الدراسية والمالية على الأسر، وتنظيم العملية التعليمية بصورة أكثر فاعلية وسهولة.

وتواصل وزارة التربية الكويتية، خطواتها لاستكمال مشروع تطوير المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، ضمن رؤية تربوية شاملة تستهدف بناء منظومة تعليمية حديثة ترتكز على الجودة والكفاءة، وتواكب المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز تنافسية مخرجات التعليم في الكويت.

وشملت تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفق نظام المعايير التعليمية، حيث أعلنت التربية الكويتية أن العمل يجري حاليًا على تطوير مناهج المرحلة الثانوية للصف العاشر بتوجيهات مباشرة من وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي.