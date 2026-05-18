سفير مصر بالكويت يحتفي بوالد الطالب المتميز مصطفى مبارك

استقبل السفير المصري في الكويت السفير محمد جابر أبو الوفا، السيد مهدى مبارك، والد الطالب المصري المتميز مصطفى مبارك، في لقاء يعكس حرص السفارة على دعم ورعاية النماذج المصرية المشرفة من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت الشقيقة.

وتقدم السفير المصرى خلال اللقاء بالتهنئة القلبية للأسرة بمناسبة تخرج الابن، والتمنيات له بمزيد من النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة. كما أعرب والد الطالب عن تقديره لحفاوة الاستقبال والاهتمام الذي توليه السفارة المصرية لأبناء الجالية المصرية بدولة الكويت الشقيقة.

وأجرى السفير أبو الوفا اتصالا مرئيا مع الطالب مصطفى مبارك، أشاد فيه بما يتمتع به من تفوق وموهبة استثنائية، مؤكدا أن الشباب المصري الواعد يمثل مصدر فخر واعتزاز لمصر في الداخل والخارج، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في مسيرة النجاح والتفوق.

وأشاد السفير المصرى بمبادرة الطالب المصرى الرمزية الصادقة بحمل علم دولة الكويت الشقيقة مع علم مصر خلال حفل تخرجه وما تحمله رسائل إيجابية عميقة ومشاعر تقدير وانتماء ووفاء لدولة الكويت التي عاش فيها وارتبط بها، مؤكدا أن هذا الموقف كان محل تقدير واحترام، لما يجسده من مشاعر طيبة تجاه دولة الكويت الشقيقة، ويعكس في الوقت ذاته الصورة الإيجابية لأبناء الجالية المصرية وارتباطهم بالمجتمعات التي يعيشون فيها.

وأكد أبوالوفا أن العلاقات المصرية الكويتية لا تقتصر فقط على الروابط الرسمية، بل تمتد إلى علاقات شعبية وأخوية راسخة بين الشعبين الشقيقين، تجسدها المحبة والتقدير المتبادل، فضلا عن النجاحات التي يحققها أبناء الجالية المصرية في دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات.

من جانبه أبدى الطالب مصطفى مبارك سعادته باتصال السفير وكلمات التشجيع التى استمع اليها، وأشار الى أن ما عبر عنه من مشاعر تجاه دولة الكويت الشقيقة كان حقيقيا وصادقا وبعكس من يحمله من حب وتقدير لدولة الكويت التى عاش فيها وارتبط بها.

جدير بالذكر أن الشاب المصري مصطفى مبارك حصل على 3 تخصصات هندسية مختلفة بالتوازي من جامعة كنتاكي الأمريكية، قبل أن يتجاوز الـ21 من عمره.