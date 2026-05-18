أدفوكات يعلن تشكيلة كوراساو لكأس العالم

أعلن ديك أدفوكات مدرب منتخب كوراساو اليوم الاثنين تشكيلة فريقه المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، دون إجراء أي تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباريات الودية في مارس، إذ اختار الاستقرار بعد أسبوع من عودته إلى منصبه.

وتشارك كوراساو للمرة الأولى في كأس العالم.

وبعد أن ضمن تأهل كوراساو المفاجئ في نوفمبر، استقال أدفوكات من منصبه في فبرايرشباط بسبب مرض ابنته الخطير. لكنه أعيد تعيينه الأسبوع الماضي بعد استقالة خليفته فريد روتن وسط ضغوط مزعومة من اللاعبين.

وتقع الجزيرة الكاريبية في المجموعة الخامسة في كأس العالم، وستلعب ضد ألمانيا في هيوستن يوم 14 يونيو، ثم الإكوادور في كانساس سيتي يوم 20 يونيو/حزيران، وكوت ديفوار في فيلادلفيا بعدها بخمسة أيام.

وفيما يلي تشكيلة كوراساو:

حراس المرمى: تيريك بوداك، تريفور دورنبوش، إلوي روم.

المدافعون: ريشدلي بازور، جوشوا برينيت، شيريل فلورانوس، ديفيرون فونفيل، يوريين غاري، أرماندو أوبيسبو، شوراندي سامبو، روشون فان إيما.

لاعبو الوسط: جونينيو باكونا، لياندرو باكونا، ليفانو كومينينسيا، كيفن فليدا، أرياني مارثا، تايريس نوسلين، غودفريد روميراتو.

المهاجمون: جيريمي أنتونيس، تاهيث تشونغ، كينجي غوري، زونتيه هانسن، جيرفين كاستانير، براندلي كواس، يورخن لوكاديا، ييرل مارغاريتا.