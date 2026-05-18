الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أعظم رجل عرفته في حياتي.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تستعيد ذكرياتها معه

محمد بدران

حرصت سارة حفيدة الفنان الراحل عبد الرحمن الرحمن ابو زهرة على إحياء ذكراه بعد اسبوع من رحيله برسالة مؤثرة، عبرت خلالها عن حجم الحزن الذي تعيشه بعد فقدانه، مؤكدة أن رحيله لم يكن مجرد فقدان لجد، بل خسارة لجزء كبير من حياتها وذكرياتها.

وقالت سارة صبري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، إن الفنان الراحل كان أعظم رجل عرفته في حياتها، مشيرة إلى أنه لم يكن مجرد جد بالنسبة لها، بل كان قدوة حقيقية ومصدر إلهام في الأخلاق والالتزام والتواضع.

وأضافت أن جدها علّمها المعنى الحقيقي للحب والعائلة، من خلال علاقته بزوجته وحرصه الدائم على وضع أسرته في المقام الأول، فضلًا عن تمسكه بمبادئه وأخلاقه طوال حياته، مؤكدة أن انضباطه واحترامه للوقت وحبه الكبير للمسرح، بعيدًا عن السعي وراء الشهرة، من أبرز الصفات التي ستظل تتذكرها دائمًا.

وأوضحت سارة أنها تشعر بفخر كبير لأنها نشأت كحفيدة للفنان الراحل، مؤكدة أن شخصيته خلف الكاميرا كانت أعظم بكثير مما كان يراه الجمهور على الشاشة، واصفة العالم بعد رحيله بأنه “عالم بلا حكايات”.

كما أعربت عن إيمانها بأن جدها أصبح في مكان أفضل الآن، قائلة إن مشاعر الحب الكبيرة التي انهالت من مختلف أنحاء العالم عقب وفاته تعكس حجم الأثر الذي تركه في حياة الجميع.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن الكلمات لا تكفي لوصف مكانته أو حجم الفراغ الذي تركه برحيله، مضيفة: “أنا لم أفقد جدي فقط، بل إن العالم فقد أسطورة”، داعية الله أن تتمكن العائلة من الحفاظ على إرثه الإنساني والفني الكبير، وأن يصبحوا امتدادًا للقيم التي عاش بها طوال حياته.

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: "اللهم إني استودعتها عندك"

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أيمن عرب: التحول الرقمي يقود تطويرا شاملا في الشبكة القابضة للملاحة الجوية ومطار القاهرة

الحمصاني: توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنارة في لوحات الإعلانات

رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: مشروع القانون لا ينحاز لطرف على حساب آخر

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

