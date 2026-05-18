أعظم رجل عرفته في حياتي.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تستعيد ذكرياتها معه

حرصت سارة حفيدة الفنان الراحل عبد الرحمن الرحمن ابو زهرة على إحياء ذكراه بعد اسبوع من رحيله برسالة مؤثرة، عبرت خلالها عن حجم الحزن الذي تعيشه بعد فقدانه، مؤكدة أن رحيله لم يكن مجرد فقدان لجد، بل خسارة لجزء كبير من حياتها وذكرياتها.

وقالت سارة صبري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، إن الفنان الراحل كان أعظم رجل عرفته في حياتها، مشيرة إلى أنه لم يكن مجرد جد بالنسبة لها، بل كان قدوة حقيقية ومصدر إلهام في الأخلاق والالتزام والتواضع.

وأضافت أن جدها علّمها المعنى الحقيقي للحب والعائلة، من خلال علاقته بزوجته وحرصه الدائم على وضع أسرته في المقام الأول، فضلًا عن تمسكه بمبادئه وأخلاقه طوال حياته، مؤكدة أن انضباطه واحترامه للوقت وحبه الكبير للمسرح، بعيدًا عن السعي وراء الشهرة، من أبرز الصفات التي ستظل تتذكرها دائمًا.

وأوضحت سارة أنها تشعر بفخر كبير لأنها نشأت كحفيدة للفنان الراحل، مؤكدة أن شخصيته خلف الكاميرا كانت أعظم بكثير مما كان يراه الجمهور على الشاشة، واصفة العالم بعد رحيله بأنه “عالم بلا حكايات”.

كما أعربت عن إيمانها بأن جدها أصبح في مكان أفضل الآن، قائلة إن مشاعر الحب الكبيرة التي انهالت من مختلف أنحاء العالم عقب وفاته تعكس حجم الأثر الذي تركه في حياة الجميع.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن الكلمات لا تكفي لوصف مكانته أو حجم الفراغ الذي تركه برحيله، مضيفة: “أنا لم أفقد جدي فقط، بل إن العالم فقد أسطورة”، داعية الله أن تتمكن العائلة من الحفاظ على إرثه الإنساني والفني الكبير، وأن يصبحوا امتدادًا للقيم التي عاش بها طوال حياته.