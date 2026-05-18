هيفاء وهبي تطرح الـDeezer الثاني لأغنيتها الجديدة «شو المطلوب»

أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرحت الـDeezer الثاني لأغنيتها الجديدة “شو المطلوب”، عبر صفحاتها الرسمية، لتواصل بذلك حالة التشويق التي تسبق طرح العمل كاملًا.

وحظي الـDeezer الجديد بتفاعل واسع من جمهور النجمة هيفاء، خاصة بعد ظهوره بإطلالة مختلفة وأجواء غامضة زادت من حماس الجمهور وترقبهم للأغنية المنتظرة.

أغنية شو المطلوب

وتصدر اسم “شو المطلوب” اهتمام جمهور النجمة هيفاء خلال الساعات الماضية، حيث تداول المتابعون الديزر بشكل كبير عبر مواقع التواصل، مع توقعات بأن تحقق الأغنية نجاحًا واسعًا فور طرحها.

وتعيش النجمة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع نجاح حفلاتها الأخيرة واستعدادها لعدد من المفاجآت الفنية الجديدة خلال موسم الصيف.