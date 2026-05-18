ياسر جلال يطالب بعودة عيد الفن ويوجه رسالة للرئيس السيسي: حلم كبير للفنانين

وجه الفنان ياسر جلال رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب خلالها بعودة الاحتفال بـ عيد الفن مرة أخرى، والذي كان يقام في 13 مارس من كل عام تزامنًا مع ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وخلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج الستات، أكد ياسر جلال أن عيد الفن كان يمثل مناسبة مهمة لتكريم رموز الفن من جانب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الفنانين يتمنون عودته من جديد تحت رعاية الدولة.

وأوضح أن عودة هذا اليوم من شأنها أن تمنح الفنانين دافعًا أكبر لتقديم أعمال تليق بتاريخهم الفني، إلى جانب الحرص على تقديم صورة إيجابية تعكس قيمة الفن المصري.

واختتم ياسر جلال حديثه بالتأكيد على أن عودة عيد الفن تمثل حلمًا شخصيًا له ولعدد كبير من الفنانين، مشيدًا بدعم الرئيس المستمر للفن والفنانين

مقترح ياسر جلال بشأن تفعيل «حق الأداء العلني»

وكان قدم ياسر جلال مقترح بشأن تفعيل «حق الأداء العلني» لفناني الأداء، باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وذلك في إطار دعم منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز الحقوق الأدبية والمالية للفنانين والمبدعين في مصر.

تعزيز القوة الناعمة المصرية عبر حماية حقوق المبدعين

وأكد الاقتراح أن الفن يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وأن حماية الحقوق المرتبطة بالإبداع الفني أصبحت ضرورة استراتيجية في ظل التطورات التكنولوجية واتساع نطاق البث الفضائي والمنصات الرقمية، بما يفرض ضرورة توفير مظلة قانونية عادلة تضمن حصول الفنانين على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة عرض أعمالهم أو بثها داخل مصر وخارجها.

أوضح الاقتراح أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عرف «حق الأداء العلني» باعتباره حقًا يتيح لفناني الأداء – من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم – الحصول على مقابل مادي نظير إتاحة أعمالهم للجمهور عبر وسائل العرض أو البث أو التسجيل السمعي والبصري.

كما شدد على أن هذا الحق يُعد من الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ويشمل حقوقًا أدبية ومالية تضمن نسبة الأداء إلى الفنان ومنع أي تحريف أو تشويه له، إضافة إلى ضمان الاستفادة المادية من إعادة استغلال الأعمال الفنية.

المطالبة بآلية واضحة لتحصيل حقوق الفنانين

وأشار المقترح إلى وجود معوقات عملية تحول دون حصول الفنانين ومؤلفي الدراما على مستحقاتهم المالية الناتجة عن إعادة عرض الأعمال الفنية، خاصة مع تعدد جهات البث والمنصات الرقمية، ووجود عقود قد تحرم بعض الفنانين من حقوقهم المستقبلية المتعلقة بالأداء العلني.

وفي هذا السياق، طالب الاقتراح بضرورة إعداد عقد نموذجي يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع التنازل غير العادل عن حقوق الأداء العلني، مع مراعاة التطورات الرقمية الحديثة في صناعة المحتوى الفني والإعلامي.