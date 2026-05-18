قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري
أبو العينين: ليبيا خط أحمر.. ومصر تدعم المؤسسات الليبية
ماسك يتوقع تزايد استخدام السيارات ذاتية القيادة في أمريكا هذا العام
تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
حادثة مروعة في إسرائيل.. انقطاع التيار الكهربائي بعد تصادم دموي في تل أبيب
نيكولاس ويليامز: الناتو غير مستعد لتداعيات أي مواجهة محتملة مع إيران
انقطاع المياه بهذه المناطق في القاهرة.. الأربعاء
تكبيرات العيد .. وقتها وصيغتها والمأثور عن النبي فيها
دعاء استقبال ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المكتوبة للعشر المباركة
22 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص بكرداسة
حياة كريمة: تمكين اجتماعي واسع يستهدف عشرات الملايين في الريف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر جلال يطالب بعودة عيد الفن ويوجه رسالة للرئيس السيسي: حلم كبير للفنانين

ياسر جلال
ياسر جلال
تقى الجيزاوي

وجه الفنان ياسر جلال رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب خلالها بعودة الاحتفال بـ عيد الفن مرة أخرى، والذي كان يقام في 13 مارس من كل عام تزامنًا مع ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وخلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج الستات، أكد ياسر جلال أن عيد الفن كان يمثل مناسبة مهمة لتكريم رموز الفن من جانب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الفنانين يتمنون عودته من جديد تحت رعاية الدولة.

وأوضح أن عودة هذا اليوم من شأنها أن تمنح الفنانين دافعًا أكبر لتقديم أعمال تليق بتاريخهم الفني، إلى جانب الحرص على تقديم صورة إيجابية تعكس قيمة الفن المصري.

واختتم ياسر جلال حديثه بالتأكيد على أن عودة عيد الفن تمثل حلمًا شخصيًا له ولعدد كبير من الفنانين، مشيدًا بدعم الرئيس المستمر للفن والفنانين

مقترح ياسر جلال بشأن تفعيل «حق الأداء العلني» 

وكان قدم ياسر جلال مقترح بشأن تفعيل «حق الأداء العلني» لفناني الأداء، باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وذلك في إطار دعم منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز الحقوق الأدبية والمالية للفنانين والمبدعين في مصر.  

تعزيز القوة الناعمة المصرية عبر حماية حقوق المبدعين

وأكد الاقتراح أن الفن يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وأن حماية الحقوق المرتبطة بالإبداع الفني أصبحت ضرورة استراتيجية في ظل التطورات التكنولوجية واتساع نطاق البث الفضائي والمنصات الرقمية، بما يفرض ضرورة توفير مظلة قانونية عادلة تضمن حصول الفنانين على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة عرض أعمالهم أو بثها داخل مصر وخارجها.  

أوضح الاقتراح أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عرف «حق الأداء العلني» باعتباره حقًا يتيح لفناني الأداء – من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم – الحصول على مقابل مادي نظير إتاحة أعمالهم للجمهور عبر وسائل العرض أو البث أو التسجيل السمعي والبصري.  

كما شدد على أن هذا الحق يُعد من الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ويشمل حقوقًا أدبية ومالية تضمن نسبة الأداء إلى الفنان ومنع أي تحريف أو تشويه له، إضافة إلى ضمان الاستفادة المادية من إعادة استغلال الأعمال الفنية.  

المطالبة بآلية واضحة لتحصيل حقوق الفنانين

وأشار المقترح إلى وجود معوقات عملية تحول دون حصول الفنانين ومؤلفي الدراما على مستحقاتهم المالية الناتجة عن إعادة عرض الأعمال الفنية، خاصة مع تعدد جهات البث والمنصات الرقمية، ووجود عقود قد تحرم بعض الفنانين من حقوقهم المستقبلية المتعلقة بالأداء العلني.  

وفي هذا السياق، طالب الاقتراح بضرورة إعداد عقد نموذجي يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع التنازل غير العادل عن حقوق الأداء العلني، مع مراعاة التطورات الرقمية الحديثة في صناعة المحتوى الفني والإعلامي.  

ياسر جلال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عيد الفن الإعلامية سهير جودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

اسعار الذهب اليوم

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم

قطارات «القاهرة - الإسكندرية»

لو مسافر.. مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم السبت 16 مايو 2026

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد