نقابتا التمثيلية والسينمائية تدعمان مقترح ياسر جلال لحماية حقوق الفنانين

أعلنت نقابتا المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، والمهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، دعمهما الكامل للمقترح الذي يتبناه الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال بشأن تفعيل «حق الأداء العلني» لفناني الأداء، وذلك قبل مناقشته غدًا الأحد داخل مجلس الشيوخ، باعتباره خطوة مهمة لحماية الحقوق الأدبية والمادية للفنانين والمؤلفين، في ظل التوسع الكبير في إعادة عرض الأعمال عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.

نقابة السينمائيين تدعم مقترح ياسر جلال لتفعيل "حق الأداء العلني"وحماية حقوق المؤلف

وأعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة وأعضاء مجلس إدارتها، و اتحاد النقابات الفنية برئاسة عمر عبد العزيز، على دعمهم الكامل للجهود التي يقودها النائب والفنان ياسر جلال، في مهمته الرامية إلى حماية حقوق العاملين في المجال الفني، والحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من خلال المقترح المقرر مناقشته غدًا الأحد أمام مجلس الشيوخ المصري بشأن تفعيل “حق الأداء العلني” لفناني الأداء.



وأكدت النقابة والاتحاد أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا طال يعزز ما تقوم به جمعيات تعمل بجهد ملموس في هذا المجال مثل جمعية أبناء الفنانين ، ووغيرها حيث أنه تلك المهمة التي يقودها النائب الفنان ياسر جلال تعمل على تقوية جهود الأطراف جميعها لما تحمله من محاولة جادة لاستعادة الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين والفنانين، في ظل التطورات الكبيرة التي شهدتها صناعة المحتوى الفني ووسائل البث والعرض خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية المختلفة.



وقال نقيب السينمائيين مسعد فودة إن ما يقوم به النائب الفنان ياسر جلال يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية حماية حقوق العاملين في المجال الفني، وصون مكتسباتهم الإبداعية، مؤكدًا أن المقترح يهدف إلى استعادة الحقوق التي أُهدرت على مدار سنوات طويلة، وأنه يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة عادلة تضمن للفنانين والمؤلفين والمبدعين حقوقهم المشروعة الناتجة عن إعادة عرض واستغلال أعمالهم الفنية. كما أشاد فودة بالجهود التي يبذلها ياسر جلال، مثمنًا كل تحرك يهدف إلى حفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يضمن حماية العاملين في مختلف قطاعات الفن والإبداع.

ويستند المقترح الذي تقدم به النائب ياسر جلال، بصفته وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بما يكفل حصول فناني الأداء من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة عرض وبث أعمالهم عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية.

وشددت النقابة والاتحاد على أن تفعيل حق الأداء العلني لن يمثل فقط انتصارًا لحقوق الفنانين والمبدعين، بل سيعزز أيضًا من مكانة مصر الثقافية والفنية، وسيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية الصناعات الإبداعية وتعظيم الاستفادة من الانتشار الواسع للأعمال المصرية عربيًا ودوليًا. كما أكدا أن الحفاظ على حقوق المبدعين يمثل أحد الضمانات الأساسية لاستمرار قوة الفن المصري وريادته التاريخية في المنطقة العربية.

واختتمت نقابة المهن السينمائية واتحاد النقابات الفنية بيانهما بالتأكيد على دعمهما الكامل لكل جهد تشريعي أو مؤسسي يهدف إلى حماية حقوق الفنانين وصون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معربين عن أملهما في أن تمثل مناقشات مجلس الشيوخ خطوة حقيقية نحو إقرار آليات عادلة وفعالة تضمن حصول المبدعين المصريين على حقوقهم القانونية والأدبية والمالية كاملة، بما يليق بتاريخ الفن المصري وقيمته الحضارية والثقافي



نقابة المهن التمثيلية قرارات ياسر جلال

وأعلنت ايضا نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي وأعضاء مجلس إدارتها، دعمها الكامل للمقترح الذي يتبناه الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، بشأن تفعيل حق الأداء العلني لفناني الأداء، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الحماية الأدبية والمادية للفنانين المصريين.

وأكدت النقابة أن المقترح يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة تحديث آليات صون حقوق الفنانين، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم الناتجة عن إعادة استغلال الأعمال الفنية عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، في ظل الانتشار الواسع للمحتوى المصري داخل وخارج الوطن العربي.

وأوضحت النقابة أن تفعيل هذا الحق يسهم في توفير بيئة أكثر عدالة للمبدعين، من خلال حفظ حقوقهم الناتجة عن إعادة عرض أعمالهم الفنية، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في وسائل الإعلام والترفيه.

من جانبه، أشاد أشرف زكي بالمبادرة التي يقودها ياسر جلال، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ملف حماية حقوق الفنانين، وتعكس اهتمامًا حقيقيًا بالحفاظ على مكانة الفنان المصري ودوره البارز باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة المصرية.

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن تفعيل حق الأداء العلني يعد استحقاقًا ضروريًا لدعم الفنانين والمبدعين، وضمان حقوقهم الأدبية والمادية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في صناعة الفن والإعلام.