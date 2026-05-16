قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد مصطفى شردي: كورونا أكبر فضيحة سياسية وصحية في تاريخ أمريكا
الصاعقة وزنهم ذهب .. أحمد موسى: أبطال الجيش المصري هم الاحتياطي الحقيقي من الذهب
مساعد وزير الخارجية: الحل في السودان يحتاج إلى رقابة دولية محايدة
خبير: إيران تتحرك من لغة التهديدات إلى إدارة واقعية لمضيق هرمز
أحمد موسى: بيادة كل أسد من أبطال الصاعقة بكل من حاول إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب
هتافات رائعة.. أحمد موسى: الشعب فرحان بجيشه ولما سمع الأبطال في العبور صحي يصور
عيد الأضحى الثلاثاء أم الأربعاء؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا
أبطال وأسود.. أحمد موسى يطالب بتكرار مشهد الصاعقة في العبور بكل المحافظات
بريطانيا.. وزير الصحة المستقيل يعتزم الترشح لخلافة ستارمر في رئاسة الوزراء
خاص.. الزمالك يكشف سر غياب الونش عن التشكيل الأساسي أمام اتحاد العاصمة
بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة
حادث دهس وطعن في شمال إيطاليا.. إصابة 7 أشخاص واثنان منهم في حالة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مصر تدخل أخطر فترات التقلبات الحرارية في الربيع.. ماذا ينتظر الطقس؟

ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة
أحمد أيمن

تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية الحادة مع دخول البلاد واحدة من أخطر فترات الربيع مناخيًا، وسط تحذيرات من خبراء المناخ من استمرار التذبذب الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. 

جدير بالذكر أن فصل الربيع يستمر -فلكيا- لمدة 92 يومًا و17 ساعة تقريبًا، حيث يبدأ في 20 مارس وينتهي في 21 يونيو من كل عام.

ماذا ينتظر الطقس في مصر؟

أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور محمد علي فهيم، أن البلاد تمر حاليًا بما وصفه بـ"أجواء الشد والجذب المناخي"، حيث تتغير درجات الحرارة بصورة سريعة ومفاجئة بين الارتفاع والانخفاض خلال فترات قصيرة.

وأوضح فهيم عبر حسابه على فيسبوك، أن اليوم يمثل هدنة مؤقتة قبل عودة الموجات الحارة مجددًا، مشيرًا إلى أن الربيع الحالي يعد من أكثر المواسم اضطرابًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة. 

وأضاف أن درجات الحرارة تسجل مستويات مرتفعة تصل إلى نحو 39 درجة مئوية في القاهرة والوجه البحري، بينما تتجاوز 42 درجة في محافظات جنوب الصعيد، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية. 

ما تأثير التغيرات المناخية؟

بحسب رئيس معلومات المناخ، فإن خطورة الوضع لا تكمن فقط في ارتفاع درجات الحرارة، بل في الانتقال المفاجئ والسريع بين الأجواء الحارة والمعتدلة، وهو ما يسبب حالة من الارتباك المناخي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية في الوقت نفسه. 

كما حذر من تعرض كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة لمضاعفات صحية نتيجة الإجهاد الحراري، مطالبًا بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب المياه والسوائل.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المحاصيل من آثار التذبذبات الحرارية، داعيًا المزارعين إلى تنظيم عمليات الري خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع وقف رش المبيدات أثناء نشاط الرياح القوية. 

كما أوصى بسرعة الانتهاء من أعمال حصاد القمح قبل اشتداد الرياح والأتربة. 

وأكد أن بعض المحاصيل، مثل المانجو والعنب والرمان والزيتون، أصبحت أكثر عرضة لتساقط العقد الحديث بسبب التغيرات الحرارية المفاجئة، ما قد يؤثر على حجم الإنتاج هذا الموسم. 

كما نصح بتأجيل عمليات شتل الخضر والفاكهة الجديدة لحين استقرار الأحوال الجوية نسبيًا، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب يقظة كبيرة ومرونة في التعامل مع التقلبات المناخية المتسارعة. 

حالة الطقس حالة الطقس اليوم ارتفاع درجة الحرارة طقس الربيع تأثير التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

ترشيحاتنا

iOS 19.5

لتأمين بياناتك .. 5 إعدادات سرية في تحديث "iOS 19.5" يجب تغييرها فوراً داخل الآيفون

السيارات الكلاسيكية

أصالة وفخامة.. موكب السيارات الكلاسيكية يخطف الأنظار في شوارع مصر الجديدة

ميني كوبر

ميني كوبر تستعد لإطلاق أصغر سيارة في تاريخها

بالصور

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

نوليا مصطفى تستعيد أناقة السبعينيات بإطلالة لافتة .. صور

نوليا مصطفى
نوليا مصطفى
نوليا مصطفى

ألم في الظهر قد يكشف عن إصابتك بمرض خطير.. لا تتجاهل هذه الأعراض

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا

القضاء التركي يحسم الجدل.. عدم تحضير الإفطار للزوج سبب للطلاق

المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية

فيديو

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد