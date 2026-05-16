مصر تدخل أخطر فترات التقلبات الحرارية في الربيع.. ماذا ينتظر الطقس؟

تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية الحادة مع دخول البلاد واحدة من أخطر فترات الربيع مناخيًا، وسط تحذيرات من خبراء المناخ من استمرار التذبذب الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن فصل الربيع يستمر -فلكيا- لمدة 92 يومًا و17 ساعة تقريبًا، حيث يبدأ في 20 مارس وينتهي في 21 يونيو من كل عام.

ماذا ينتظر الطقس في مصر؟

أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور محمد علي فهيم، أن البلاد تمر حاليًا بما وصفه بـ"أجواء الشد والجذب المناخي"، حيث تتغير درجات الحرارة بصورة سريعة ومفاجئة بين الارتفاع والانخفاض خلال فترات قصيرة.

وأوضح فهيم عبر حسابه على فيسبوك، أن اليوم يمثل هدنة مؤقتة قبل عودة الموجات الحارة مجددًا، مشيرًا إلى أن الربيع الحالي يعد من أكثر المواسم اضطرابًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة.

وأضاف أن درجات الحرارة تسجل مستويات مرتفعة تصل إلى نحو 39 درجة مئوية في القاهرة والوجه البحري، بينما تتجاوز 42 درجة في محافظات جنوب الصعيد، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية.

ما تأثير التغيرات المناخية؟

بحسب رئيس معلومات المناخ، فإن خطورة الوضع لا تكمن فقط في ارتفاع درجات الحرارة، بل في الانتقال المفاجئ والسريع بين الأجواء الحارة والمعتدلة، وهو ما يسبب حالة من الارتباك المناخي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية في الوقت نفسه.

كما حذر من تعرض كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة لمضاعفات صحية نتيجة الإجهاد الحراري، مطالبًا بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب المياه والسوائل.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المحاصيل من آثار التذبذبات الحرارية، داعيًا المزارعين إلى تنظيم عمليات الري خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع وقف رش المبيدات أثناء نشاط الرياح القوية.

كما أوصى بسرعة الانتهاء من أعمال حصاد القمح قبل اشتداد الرياح والأتربة.

وأكد أن بعض المحاصيل، مثل المانجو والعنب والرمان والزيتون، أصبحت أكثر عرضة لتساقط العقد الحديث بسبب التغيرات الحرارية المفاجئة، ما قد يؤثر على حجم الإنتاج هذا الموسم.

كما نصح بتأجيل عمليات شتل الخضر والفاكهة الجديدة لحين استقرار الأحوال الجوية نسبيًا، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب يقظة كبيرة ومرونة في التعامل مع التقلبات المناخية المتسارعة.