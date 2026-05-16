توك شو|استقرار الذهب والطقس والعملات.. اعتراض وتدمير 138 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا بروسيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

موجة حارة تضرب مصر الأسبوع المقبل..كيف نستعد؟



تشهد مصر خلال الأسبوع المقبل موجة شديدة الحرارة قد تكون الأقوى خلال عام 2026، حيث تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير بين شمال وجنوب البلاد.

هذه الظروف تتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالحرارة المرتفعة.

توقيت الموجة الحارة وشدتها

تشير التوقعات الجوية إلى أن ذروة الموجة الحارة ستبدأ يوم الأحد المقبل، حيث ستسجل درجات الحرارة أعلى مستوياتها:

القاهرة: تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

جنوب البلاد: تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية، مصحوبة برياح ساخنة محملة بالغبار.

الاثنين: الحرارة تبقى مرتفعة بنحو 40 درجة مئوية مع استمرار الأجواء الحارة حتى الليل.

الثلاثاء: بداية التحسن التدريجي مع تراجع الحرارة إلى أواخر الثلاثينات.

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية



أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مواطنيها للهجرة خارج غزة والضفة الغربية ، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال لديها خطط لتشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16 مايو 2026.. وعيار 21 عند 6870 جنيهًا



رصد برنامج “صباح البلد” أسعار الذهب في مصر اليوم، السبت،حيث شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية، بعد انخفاض طفيف شهدته أعيرة الذهب أمس، الجمعة 15 مايو 2026.

يظل الذهب أحد أبرز الخيارات الاستثمارية والادخارية للمواطنين، ويواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مستويات مرتفعة منذ بداية العام.

أسعار الذهب في السوق المحلية

فيما يلي قائمة بأسعار الذهب المختلفة داخل الأسواق المصرية اليوم السبت 16 مايو 2026، وفق بيانات شعبة الذهب وتحديثات مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث المعدن الأصفر:

جرام الذهب عيار 24: 7851 جنيهًا للشراء، و7817 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 21: 6870 جنيهًا للشراء، و6840 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 18: 5889 جنيهًا للشراء، و5863 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 14: 4580 جنيهًا للشراء، و4560 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب: 54960 جنيهًا للشراء، و54720 جنيهًا للبيع.

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 138 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في أجواء مناطق متفرقة بالبلاد



أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض وتدمير 138 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في أجواء مناطق متفرقة بالبلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 138 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وفي وقت لاحق؛ نجحت دولة الإمارات في التوسط بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 205 أسرى من الجانب الروسي و205 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7101 أسير.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16 مايو 2026 أمام الجنيه المصري



أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16 مايو 2026 أمام الجنيه المصري مايو 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين، خاصة لمتابعة الدولار الأمريكي والعملات الخليجية الأكثر تداولًا في السفر والتحويلات المالية.

الدولار الأمريكي والعملات الأوروبية

الدولار الأمريكي: 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، بارتفاع طفيف نسبته 0.11% مقارنة باليوم السابق.

اليورو الأوروبي: 61.86 جنيه للشراء و62.06 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 71.38 جنيه للشراء و71.57 جنيه للبيع، محتفظًا بمكانته كأعلى العملات الأجنبية سعرًا أمام الجنيه المصري.

يُظهر هذا الأداء استقرارًا نسبيًا في السوق الرسمية، مع تحركات محدودة تعكس توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

العملات العربية الأكثر تداولًا

الريال السعودي: 14.08 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع، مع زيادة الطلب قبل موسم العمرة والسفر.

الدينار الكويتي: 172.47 جنيه للشراء و172.85 جنيه للبيع، الأعلى قيمة بين العملات العربية.

الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري



أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي في إعتراض وتدمير 138 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات .

وفي وقت لاحق؛ نجحت دولة الإمارات في التوسط بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 205 أسرى من الجانب الروسي و205 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7101 أسير.

باحث سياسي: مرونة واشنطن تجاه إيران قد تكون نتاج لقاء ترامب مع الرئيس الصيني



علق الداه يعقوب، الباحث السياسي، على المواقف السياسية الجديدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن عدم مانعه لتجميد البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عامًا، موضحًا أن هذه التصريحات لا تعكس تقدمًا ملموسًا على أرض الواقع، قائلًا: «الحديث حتى الآن يظل غير واضح وغير محدد في مسار التفاوض، سواء من جانب ترامب، أو من جانب إيران».

وأشار «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي عهدي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المرحلة الحالية هي اختبار للنوايا وتحديد للمسار العام بشأن المفاوضات النووية الإيرانية، مضيفًا: «حتى مفاوضات فيينا الثالثة لم تصل إلى أي جدول زمني واضح لدخول التفاصيل الجوهرية، وبالتالي يبدو أن الأمر أقرب إلى تصريحات إعلامية وبروباغندا أكثر من كونه اتفاقًا ملموسًا».

وكشف عن تأثير القمة التي عقدت بين واشنطن وبكين على موقف الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يرون أن المرونة التي أبدتها الإدارة الأمريكية قد تكون نتاجًا للقاء ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي شدد على دعم موقف عدم امتلاك إيران لبرنامج نووي.

الإيجار التمليكي في مصر.. مزايا وعيوب تمويل عقاري يمتد إلى 20 عامًا| تفاصيل



يشهد السوق العقاري المصري اهتمامًا متزايدًا بأنظمة التملك التدريجي، وعلى رأسها نظام الإيجار التمليكي، الذي يمثل أحد الحلول الحديثة لتمكين المواطنين من امتلاك وحداتهم السكنية دون الحاجة لدفع ثمن الوحدة كاملًا دفعة واحدة.

ويتيح هذا النظام استقرارًا سكنيًا طويل الأمد، مع توفير فرص التمويل العقاري التي تدعم المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإسكان، محمد ناصر، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، عن تفاصيل النظام، والفارق بينه وبين الإيجار التقليدي، إضافة إلى أبرز المزايا والتحديات المرتبطة به.

الفارق بين الإيجار التقليدي والإيجار التمليكي

أوضح ناصر أن الإيجار التقليدي يعتمد على استئجار وحدة سكنية أو أي سلعة لفترة محددة، وبعد انتهاء العقد تعود الوحدة إلى مالكها الأصلي، دون أن يحصل المستأجر على أي حقوق في التملك.

نموذج رائد.. المدراس المصرية اليابانية تصل لـ103 مدارس العام الدراسي المقبل



أكدت وزارة التربية والتعليم على نجاح تجربة المدارس المصرية اليابانية كنموذج تعليمي رائد داخل منظومة التعليم في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتوسيع هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار التعاون التعليمي المستمر بين مصر واليابان.

وتعكس هذه الخطوة توجه مصر نحو تطوير جودة التعليم وتطبيق الأساليب الحديثة في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم العملية والاجتماعية.

معرض الأوكازيون للأثاث الدمياطي.. تخفيضات كبيرة ودعم للصناعة الوطنية



يشهد معرض الأوكازيون للأثاث الدمياطي المقام بأرض المعارض في صلاح سالم إقبالًا من المواطنين الباحثين عن الأثاث بأسعار مناسبة وجودة عالية، في ظل مشاركة عشرات المصنعين والتجار من محافظة دمياط، ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المستهلكين عبر طرح المنتجات مباشرة من المصنع دون وسطاء.

بالتعاون مع صناع وتجار الأثاث

وقال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن معرض الأوكازيون للأثاث الدمياطي يُقام بالتعاون بين الغرفة التجارية بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات، ويضم نحو 84 عارضًا من صناع وتجار الأثاث، وذلك بأرض المعارض في صلاح سالم.

وأوضح فايد، خلال تصريحات عبر القناة الأولى المصرية، أن غالبية المشاركين في المعرض من المصنعين أنفسهم، وهو ما يساهم في طرح المنتجات بأسعار أقل مقارنة بالأسواق والمعارض التجارية، نظرًا لبيعها مباشرة من المصنع دون وسطاء.

وأشار إلى أن الهدف من تنظيم المعرض يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وصناعة الأثاث بدمياط، من خلال إتاحة الفرصة أمام الصناع لعرض منتجاتهم بشكل مباشر أمام المستهلكين، إلى جانب توفير أثاث دمياطي يتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة.

مدبولي: تدشين مبادرة شارع الفن بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين



أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أنه تم تدشين مبادرة شارع الفن بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين.

وأضاف خلال جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة: “اختتمنا الزيارة بسور القاهرة التاريخية، ونرى سوق اليوم الواحد التي تقوم به وزارة التموين فى كل المناطق الموجودة على الجمهورية، بالتعاون مع كل الجهات التابعة للدولة”.

وتابع أنه يتم عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية .

مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تدشين مبادرة "شارع الفن" في منطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين، بهدف تحويل المنطقة إلى مركز ثقافي وفني يعكس التراث المصري ويجذب الزوار والسياح.

إحياء الحرف التراثية:

أكد مدبولي حرص الحكومة على إحياء الحرف التراثية والمهن اليدوية القديمة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تطوير المباني التراثية والشوارع المحيطة بها بما يليق بمكانة القاهرة التاريخية والخديوية.

تطوير شامل للبنية التحتية:

أوضح رئيس الوزراء أن عملية التطوير تشمل تحسين المرافق العامة والميادين والشوارع، مع الحفاظ على الطابع المعماري الفريد للمدينة، لتوفير بيئة حضرية متكاملة للمواطنين والزوار.