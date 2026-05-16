أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16 مايو 2026 أمام الجنيه المصري

منار عبد العظيم

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16 مايو 2026 أمام الجنيه المصري مايو 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية. 

ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين، خاصة لمتابعة الدولار الأمريكي والعملات الخليجية الأكثر تداولًا في السفر والتحويلات المالية.

الدولار الأمريكي والعملات الأوروبية

الدولار الأمريكي: 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، بارتفاع طفيف نسبته 0.11% مقارنة باليوم السابق.

اليورو الأوروبي: 61.86 جنيه للشراء و62.06 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 71.38 جنيه للشراء و71.57 جنيه للبيع، محتفظًا بمكانته كأعلى العملات الأجنبية سعرًا أمام الجنيه المصري.

يُظهر هذا الأداء استقرارًا نسبيًا في السوق الرسمية، مع تحركات محدودة تعكس توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

العملات العربية الأكثر تداولًا

الريال السعودي: 14.08 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع، مع زيادة الطلب قبل موسم العمرة والسفر.

الدينار الكويتي: 172.47 جنيه للشراء و172.85 جنيه للبيع، الأعلى قيمة بين العملات العربية.

الدرهم الإماراتي: 14.38 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع.

الريال القطري: 14.49 جنيه للشراء و14.53 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 140.01 جنيه للشراء و140.49 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية

اليوان الصيني: 7.78 جنيه للشراء و7.80 جنيه للبيع، في ظل تنامي العلاقات التجارية بين مصر والصين.

الين الياباني: 0.334 جنيه للشراء و0.335 جنيه للبيع، مع ثبات نسبي في قيمته.

ويؤكد مصرفيون أن هذا الاستقرار في العملات الأجنبية يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري، ما يعزز ثقة المستثمرين والمستوردين في السوق المحلية.

 

