حظر حيازة الموبايل و أي أجهزة غش بلجان امتحانات الترم الثاني بالمدارس

أكدت همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على تطبيق أقصى درجات الحزم والانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 بجميع المدارس ، مشددة على التصدي الكامل لأي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

وأعلنت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، الحظر التام لحيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، سواء مع الطلاب أو العاملين داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، طبقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتي قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان منه، فضلًا عن العقوبات القانونية التي تتضمن الحبس والغرامة.

كما وجهت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة إحكام السيطرة والانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، والتأكيد المستمر على منع اصطحاب أي وسائل اتصال أو أجهزة تقنية حديثة قد تستخدم في الإخلال بسرية الامتحانات أو التأثير على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن المديرية لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات غش، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالقواعد والتعليمات المنظمة، حفاظًا على نزاهة امتحانات الترم الثاني 2026وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

جدير بالذكر أنه في محافظة القاهرة ، يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحانات الترم الثاني 2026 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو حتى الإثنين ١٨ مايو، بينما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها الامتحانات من السبت ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو.

كما يؤدي طلاب صفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله بمدارس محافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني 2026 اليوم من السبت الموافق 16 مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو، والإعدادي المهني حتى الخميس ٢١ مايو

و تنطلق اليوم أيضا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما في مدارس محافظة القاهرة خلال وتستمر حتى الأحد ٢٤ مايو، وفقًا للجداول الرسمية المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمعتمدة لجميع المراحل التعليمية.