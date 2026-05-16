مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل.. النعناع والبقدونس الأبرز

يعاني كثير من الأشخاص من الانتفاخ واحتباس السوائل، خاصة خلال فصل الصيف أو بعد تناول الأطعمة المالحة والدسمة، ما يسبب شعورًا بعدم الراحة وثقل الجسم وزيادة مؤقتة في الوزن.

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل

ويؤكد أطباء التغذية أن بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد على تقليل احتباس السوائل وتحسين الهضم وتنشيط الدورة الدموية، بشرط تناولها باعتدال إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي.

الماء.. الحل الأبسط والأهم

رغم غرابة الأمر، فإن قلة شرب الماء من أبرز أسباب احتباس السوائل، لأن الجسم يبدأ في تخزين السوائل خوفًا من الجفاف.

وينصح الخبراء بشرب كميات كافية من المياه يوميًا للمساعدة على التخلص من الأملاح الزائدة وتحسين وظائف الكلى وتقليل الانتفاخ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

مشروب النعناع للهضم

يعد النعناع من أشهر المشروبات الطبيعية التي تساعد على تهدئة المعدة وتقليل الغازات والانتفاخ.

كما يساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، لذلك يفضل كثير من الأشخاص تناوله بعد الوجبات الثقيلة.

البقدونس وتقليل احتباس السوائل

يشتهر البقدونس بخصائصه المدرة للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة بشكل طبيعي.

ويحتوي أيضًا على مضادات أكسدة وعناصر مفيدة تدعم صحة الكلى، لكن الأطباء ينصحون بعدم الإفراط في تناوله خاصة لمرضى الكلى أو الحوامل إلا بعد استشارة الطبيب.

الزنجبيل لمحاربة الانتفاخ

يساعد الزنجبيل على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالامتلاء والغازات.

كما أن له خصائص مضادة للالتهاب، وقد يساهم في تهدئة المعدة وتحسين الهضم عند تناوله دافئًا.

الشاي الأخضر وتنشيط الجسم

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تساعد على تنشيط عملية الأيض وتقليل احتباس السوائل بشكل خفيف.

كما يفضله البعض لأنه يمنح إحساسًا بالنشاط ويقلل الشعور بالخمول المرتبط بالانتفاخ.

الخيار والليمون

يعد مشروب الماء المضاف إليه شرائح الخيار والليمون من أشهر المشروبات المنعشة التي تساعد على الترطيب وتقليل احتباس السوائل.

فالخيار غني بالمياه والبوتاسيوم، بينما يحتوي الليمون على مضادات أكسدة تساعد على دعم الهضم.

أسباب احتباس السوائل

يشير الأطباء إلى أن احتباس السوائل قد يرتبط بعدة أسباب، منها:

* الإفراط في الملح

* قلة شرب الماء

* الجلوس لفترات طويلة

* التغيرات الهرمونية

* قلة الحركة

* بعض الأدوية

وفي بعض الحالات قد يكون علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة طبية.

نصائح لتقليل الانتفاخ

إلى جانب المشروبات الطبيعية، ينصح الخبراء ببعض العادات المهمة:

* تقليل الملح والأطعمة المصنعة

* المشي والحركة يوميًا

* تناول الخضروات والفواكه

* تجنب المشروبات الغازية

* النوم الجيد

* رفع القدمين قليلًا عند الراحة

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان الانتفاخ أو احتباس السوائل مصحوبًا بتورم شديد أو ضيق في التنفس أو ألم مستمر، فيجب استشارة الطبيب فورًا، لأن بعض الحالات قد ترتبط بمشاكل في القلب أو الكلى أو الكبد.

ويؤكد أطباء التغذية أن المشروبات الطبيعية قد تساعد على تحسين الشعور بالراحة وتقليل الانتفاخ، لكنها ليست بديلًا عن العلاج الطبي إذا كان السبب صحيًا أو مزمنًا.

